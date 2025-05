Como si se tratara del 2021, el presidente Gustavo Petro recurrirá al mismo método que le dio la victoria hace cuatro años: agitar las masas. El mandatario sabe que ese es su principal activo y por eso emprenderá nuevamente esta estrategia de cara al 2026, porque, aunque ya aclaró que no quiere reelegirse, es evidente que quiere hacerlo en cuerpo ajeno.

Petro recurre a distintas figuras, pero al final son lo mismo: un discurso en plaza pública para que lo escuchen. “En Barranquilla no haremos un cabildo, sino una gran concentración del pueblo para impartir instrucciones a todo el pueblo de Colombia, después del espectáculo bochornoso de una minoría de congresistas, tratando de acallar a quien deben obedecer: al pueblo colombiano”, dijo.

“No hay otra cosa que hacer que no retroceder. El pueblo debe ganar la mayoría del Senado, y es ahora. Y la fórmula es la movilización popular al máximo que incluye la huelga por horas, hasta llegar a indefinida y general si la oligarquía sigue terca y adormecida por tanta sangre y explotación, es hora de la movilización pacífica y la razón. Aquí no retroceden los justos, no se ataca la clase media ni la fuerza pública, solo lo injusto”, afirmó el mandatario.