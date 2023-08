Camilo Nemocón, candidato a la Alcaldía de Soacha, resultó con una denuncia por estafa agravada

Escrito Acusación by Semana on Scribd

Durante el video, el candidato relató lo que para él ocurrió durante el negocio: “Un señor Jhonny Granada publicó una camioneta a través de internet, al ver la publicación pregunté por ella y en ese momento me encontraba fuera de país. Una vez ellos me manifestaron que la camioneta estaba disponible en el mercado, yo procedo a hacerle las respectivas revisiones ante la empresa Sura para hacerle un acompañamiento comercial. También pedí un certificado de libertad de dicha camioneta para corroborar que no tuviera ninguna anotación y que estuviera realmente en el mercado, pues me salió como anexo en el documento firmado por ellos que la camioneta no tenía ningún impedimento legal y que estaba totalmente apta para un proceso de compraventa. Como cualquier persona, teniendo acompañamiento comercial de Sura, teniendo certificado de libertad, teniendo la promesa de compraventa del representante legal, procedo a dar unas arras para adquirir la camioneta con la sorpresa de que, desafortunadamente, nunca me pudieron hacer los papeles y sí se configura una estafa en contra mía”.