Camilo Romero confirma que participará en la consulta del Pacto Amplio con aval del Partido del Trabajo

El exgobernador de Nariño Camilo Romero confirmó que su aspiración presidencial contará con aval y que competirá en la consulta progresista prevista para el próximo 8 de marzo, un escenario que, según dijo, definirá al candidato que encabezará el proyecto de gobierno de ese sector político en las elecciones de 2026.

Romero agradeció públicamente al Partido del Trabajo de Colombia por convertirse en la primera colectividad en respaldar formalmente su candidatura y anunció que su nombre estará en el tarjetón junto al del senador Iván Cepeda y otros aspirantes del espectro progresista.

En su mensaje, sostuvo que esta consulta no solo busca escoger un candidato, sino consolidar una alternativa de poder que represente un relevo frente a los sectores que, a su juicio, encarnan el pasado político del país.

Camilo Romero llega a la sede de Gustavo Petro Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El dirigente planteó que la apuesta progresista se construye desde la coherencia y la convicción, con el objetivo de convertirse en la consulta presidencial más votada.

En contraste con otras alianzas, afirmó que este proceso pretende reunir a la “gente del futuro”, sin imposiciones ni actitudes de superioridad, y con un mensaje centrado en la participación ciudadana.

Romero explicó que ya se han realizado encuentros entre los distintos precandidatos para estructurar una propuesta común, de la cual saldrá la fórmula que aspirará a gobernar Colombia a partir del 7 de agosto de 2026.

Según indicó, el reto es lograr una convergencia amplia que incluya sectores del Pacto, movimientos independientes, fuerzas alternativas, verdes, liberales y ciudadanos sin militancia partidista.

El llamado final del exgobernador estuvo enfocado en la necesidad de unir esfuerzos alrededor de la justicia social, la defensa de la vida y una agenda que, dijo, responda a las demandas de la gente.