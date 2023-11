Canciller defendió a Petro por no ir a evento de paz de Santos lanzando pulla: “Un presidente tenía como bandera hacer trizas la paz “

El alto funcionario del Gobierno nacional del llamado cambio fue directo al señalar que al no estar Petro en el evento, no se puede decir que no está comprometido con la paz, en el país.

“El hecho de que no haya podido asistir no quiere decir que no esté comprometido, aún más si ha hecho mucho más que lo que hicieron los antiguos mandatarios, y hay que tener en cuenta algo que aquí no se señaló, es que hubo cuatro años perdidos porque se eligió un presidente que tenía como bandera hacer trizas la paz”, sostuvo Leyva.