Política

El hombre le ha enviado mensajes intimidantes a través de su celular.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 11:54 a. m.
Sofía Araujo, candidata a la Cámara por Bogotá. Foto: Facebook Sofía Araujo

La candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá Sofía Araujo, del Centro Democrático, denunció lo que sería un hostigamiento e intimidación por parte de un sujeto que la ha acosado a través de su celular.

Araujo compartió las pruebas en sus redes sociales, en donde mostró los chats y conversaciones en las que el hombre, que ella ha pedido ayuda para identificar, le ha enviado mensajes obscenos e intimidantes.

“¿Alguna vez han sentido miedo? Hoy quiero contarles el terror que sentí al ser víctima de un desadaptado que quiere amedrentarme, que me amenaza de muerte y de violarme”, denunció la candidata al Congreso.

Sofía Araujo, candidata del Centro Democrático. Foto: Facebook Sofía Araujo

Según contó Araujo, en medio de sus recorridos de campaña y de reuniones políticas, un hombre que ella no conoce le escribió a su teléfono personal estos mensajes que ella ha denunciado.

“Uno no entiende el dolor de una situación como esta hasta que lo vive en carne propia. Historias de miles de mujeres que han tenido que pasar por situaciones de violencia sexual y de género y algunas no han vivido para contarlo”, aseguró.

José Félix Lafaurie dice que no ha “renunciado” al Centro Democrático “y menos aún María Fernanda”

La candidata presidencial del partido, Paloma Valencia, se solidarizó con Araujo. “Toda la solidaridad con Sofía Araujo por la terrible amenaza y hostigamiento. Los derechos de la mujer a hacer política o lo que quiera los tenemos que defender. El criminal debe estar pronto en la cárcel”, dijo Valencia.

Por su parte, Vicky Dávila, quien también integra la coalición de la Gran Consulta por Colombia, también se solidarizó. “Las amenazas contra Sofía Araujo son brutales. La Fiscalía tiene que capturar al criminal que la está intimidando y es urgente protegerla. El Estado no puede seguir siendo sordo ante la violencia contra las mujeres. Un abrazo fuerte, Sofía, y Dios te bendiga. Qué indignación”, afirmó.

Paloma Valencia tiene hasta el 6 de febrero para inscribirse como candidata de la Gran Consulta.
Paloma Valencia se solidarizó con la candidata. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, pidió que se identifique a la persona que ha acosado a Araujo. “Internet has tu magia. ¿Quién es este asqueroso acosador y violador? Fiscalía, Policía, Defensoría. Mi solidaridad con la candidata Sofía Araujo, ¡no hay derecho!”, mencionó.

La exsenadora María del Rosario Guerra se mostró en contra de estos hechos. “Rechazo las horribles amenazas y el acoso sexual contra nuestra joven candidata a la cámara por Bogotá. No más violencia verbal, física o en redes contra la mujer”, aseguró.

Igualmente, el candidato al Senado, cabeza de lista del Centro Democrático, Andrés Forero. “Toda la solidaridad con Sofía Araujo ante el acoso y las amenazas de las que está siendo objeto. Le exigimos a la Fiscalía que investigue el caso y lleve al antisocial a la justicia y a UNP que garantice la seguridad y la integridad de Sofía”, pidió.

