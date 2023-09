Carlos Fernando Galán rajó a Claudia López, confesó cómo sería su relación con Petro y a quiénes nombraría si gana la Alcaldía de Bogotá

SEMANA: Le sonríen las encuestas a menos de dos meses de las elecciones, ¿cómo se siente?

CARLOS FERNANDO GALÁN: Contento, siento un apoyo creciente en las calles, muy agradecido con quienes han expresado su respaldo en las vías y en las encuestas, pero con los pies en la tierra. Soy consciente de que estos procesos toman tiempo, es decir, faltan seis semanas, eso es una eternidad en política. Lo que tenemos es seguir trabajando y entender que la decisión se toma, realmente, el día de la elección, el 29 de octubre, antes no, y vamos a trabajar como si fuéramos de últimos, arrancando siempre más temprano y terminando más tarde.

SEMANA: ¿Cuál será su estrategia de remate?

C.G.: La idea es poder llegar a todos los rincones de Bogotá, a través de medios como ustedes, poder comunicar nuestra visión, la clave es eso, estar presente con la ciudadanía, dialogando permanentemente, contestando preguntas, alertando sobre ataques que vienen, sabemos que vienen, ya los hemos visto, reciclan cosas, sacan cosas de contexto para decir que uno es el del uno, del otro, pero con argumentos, con diálogo, vamos a desvirtuar esos ataques.

SEMANA: Según sus cálculos, ¿ganará en primera vuelta?

C.G.: Es muy difícil ese proceso, yo soy consciente de que no es nada fácil, no estamos enfocados en eso sino en ganar, vamos a hacer lo necesario para ganar trabajando honestamente, con la ciudadanía y respetando la ciudad. Este es un proceso donde uno tiene que respetar al elector, decirle siempre la verdad y construir colectivamente con el ciudadano, con la ciudadana, esa es la apuesta mía. Soy consciente de que ese 40% y esa ventaja de 10% es muy difícil de lograr en Bogotá. Si uno mira históricamente muy pocas veces ha sucedido algo así, entonces, no estamos pensando en eso, sino en trabajar como si fuéramos los últimos.

Carlos Fernando Galán Candidato a la Alcaldía de Bogotá Septiembre 15 de 2023 | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: En la campaña, ¿con quién creen que es la pelea? ¿Con Juan Daniel Oviedo o Gustavo Bolívar?

C.G.: El promedio de encuestas- hay que decir que ha habido variaciones- muestra a Gustavo Bolívar con un resultado que lo pondría en segunda vuelta con nosotros, yo siento en varias localidades de Bogotá, particularmente en el sur y el occidente de la capital, que allá tiene fortaleza Bolívar. Yo creo que él tiene mucho chance de ser el candidato con el que vamos a competir en segunda vuelta.

SEMANA: De todos los candidatos que hay, ¿a quién le gustaría tener en su gabinete si se convierte en alcalde?

C.G.: Me gusta respetar a los candidatos, son personas que están en un ejercicio político, que arrancaron hace algunos meses, ellos buscan llegar a la Alcaldía, ese es su propósito, no me parece respetuoso decir que uno u otro, estoy compitiendo con ellos y tengo que ganarles antes de decir que voy a armar un gabinete.

SEMANA: Pero solo ganará uno…

C.G.: Sí y aspiro a ganar yo. Creo que varios de ellos podrían jugar un rol.

SEMANA: Usted ha participado en dos campañas a la Alcaldía de Bogotá y esta es la tercera, ¿qué diferencia hay en esta elección frente a las anteriores?

C.G.: Siento una diferencia, la primera campaña hace 12 años fue muy difícil, la segunda fue una campaña donde nosotros estuvimos muy cerca de ganar, cometí errores, hubo ataques que me hicieron al final y no respondí bien, pensé que eso no iba a calar en la ciudadanía y caló. Ahora vamos a responder a esos ataques con claridad. Hay que aprender de los errores, los cometí y en esta campaña estoy haciendo un ejercicio donde tengo la capacidad de hablar con varios sectores que quieren buscarme, no están llegando aquí a cambio de nada sino por convicción, porque consideran que soy la mejor propuesta. Tal vez hace cuatro años me cerré un poquito a no querer hablar con nadie y eso no se puede. Una ciudad se construye colectivamente, un gobierno requiere del diálogo permanente con todos los actores. A eso le estamos apostando en esta campaña y lo vamos a hacer en el gobierno.

Carlos Fernando Galán Candidato a la Alcaldía de Bogotá Septiembre 15 de 2023 | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: ¿Qué tiene Galán que no tienen los demás candidatos?

C.G.: Varias cosas, con el respeto que me merecen. Primero, me he dedicado al tema de Bogotá, llevo 17 años trabajando en el tema de la ciudad, he sido concejal dos veces, presidente del Concejo, he recorrido esta ciudad en todos los rincones, he demostrado con una tercera aspiración que tengo el interés de llegar a la Alcaldía de Bogotá para trabajar por la ciudad, pensando siempre en cómo resolver los problemas de la gente. Yo creo que puedo unir a esta ciudad, puedo lograr que supere esta polarización que tanto la ha afectado, esta capital traía hace unos años- más de 15- un proceso muy interesante donde se combinaban las particularidades de los alcaldes pero todos empujaban hacia el mismo lado, pero eso se frenó, el Distrito empezó a polarizarse dramáticamente en un choque permanente de egos. Yo puedo superar eso.

SEMANA: ¿De toda la gente que lo rodea a quién le gustaría tener en su gabinete si, eventualmente, gana?

C.G.: Más que el gabinete, porque no sé si aceptarán hacer parte del gabinete, tenemos gente extraordinaria que nos va ayudar en el equipo que requiere Bogotá para enfrentar esos retos. Personas como Carlos Vicente de Roux, sería extraordinario que nos acompañara en el equipo; también Fernando Ruiz, Sandra Borda, Alejandro Gaviria, Juan David Aristizábal, vienen muchos más.

SEMANA: Un gabinete nacional…

C.G.: De buen nivel, repito, no estoy diciendo que van a ser gabinete, no sé, han sido ministros, pero sí creo que son personas que pueden aportar muchísimo a Bogotá y que se han sumado a esta campaña.

Carlos Fernando Galán Candidato a la Alcaldía de Bogotá Septiembre 15 de 2023 | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: Si lo eligen alcalde, ¿cuál será la primera acción que ejecutará?

C.G.: Una de las herramientas que vamos a cambiar en Bogotá es la construcción de las políticas de seguridad, la gente está desesperada, no funcionan hoy las políticas de seguridad, es un fracaso lo que ha hecho esta administración y el cambio se hace con la gente. Vamos a empezar desde el primer día a construir planes de seguridad locales con la ciudadanía, que nos permita después que la ciudadanía nos sirva como veedora del cumplimiento de esos planes. Las personas, en sus territorios, son las que mejor saben qué está ocurriendo, cuáles son las vías peligrosas, dónde hay problemas de iluminación, dónde hay callejones peligrosos, dónde están las ollas.

SEMANA: ¿Claudia López lo está respaldando?

C.G.: No, no puede respaldar a nadie. Entiendo que se quedó sin candidato, digámoslo así, su partido, hay mucha gente de la Alianza Verde que nos va a acompañar. Yo he tenido diferencias con Claudia López. Yo me enfrenté con ella hace cuatro años, de los candidatos que están en contienda soy el único que le ha hecho control político a la administración distrital. Ninguno otro citó a la administración a un debate, los que estuvieron en el Senado podían hacerlo y no lo hicieron. Nosotros, desde el Concejo, lo hicimos en muchas oportunidades. Nosotros reconocemos aciertos de este gobierno, pero también somos conscientes y hemos denunciado grandes fracasos.

SEMANA: ¿Evalúe el gobierno de la alcaldesa de Bogotá?

C.G.: Creo que se está rajando, se pasa con 3 como en el colegio, creo que es un 2.9.

SEMANA: ¿Lo apoya Enrique Peñalosa?

C.G.: Respeto lo que él ha sido como líder en Bogotá, he tenido diferencias también con él, hace poco manifesté que mi intención es convocar a un grupo de exalcaldes con diferencias que tienen conmigo y que tienen entre ellos, pero que nos sirvan por su experiencia tanto en aciertos como en errores que cometieron para adobar temas que tiene que pensar esta ciudad en el largo plazo. Él hará parte de eso, espero que atienda este llamado como los demás. También el presidente Gustavo Petro como exalcalde de Bogotá.

SEMANA: ¿Cómo sería esa convocatoria?

C.G.: La ciudad tienen que aprovechar la experiencia que tienen, repito, de aciertos y errores, pero es fundamental saber qué visión tienen frente a los problemas ya no coyunturales de un gobierno, sino frente a la ciudad de parte de quienes han tenido las riendas del Distrito en los últimos 20 años. Que esté Jaime Castro, Lucho Garzón, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Gustavo Petro, Claudia López, Clara López. Sería interesante que discutan a partir de lo que está pasando y pasará en Bogotá, enfrentar temas tan complejos como el déficit del SITP, el TransMilenio, el Metro, entre otros.

SEMANA: Usted ha criticado algunas posiciones de Gustavo Petro, ¿qué hará cuando llegue a la Alcaldía? ¿Cómo manejará esa relación que no es fácil?