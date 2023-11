Carlos Fernando Galán se reunió con el ministro del Interior y anunció que Bogotá verá resultados en seguridad muy pronto

“El Gobierno va a trabajar con todos los entes territoriales”

Al término del encuentro no solo con Carlos Fernando Galán, sino con los demás mandatarios electos del país, el ministro Velasco indicó que el Gobierno nacional va a trabajar con cada uno de los entes territoriales en Colombia.

“El Gobierno nacional valora el esfuerzo que ha hecho Findeter para sentarnos a hablar con los gobernadores electos del país, incluso la motivación para que muchos alcaldes, a pesar de ser este un encuentro de gobernadores, hayan venido a encontrar lo que es la oferta institucional y yo arranque diciéndoles algo que me parece es muy importante que lo tengamos totalmente claro y es que el Gobierno nacional va a trabajar con todos los entes territoriales”.

Y agregó: “los entendemos como nuestros aliados, incluso recientemente hubo una circular, que pudo ser malinterpretaba, donde el señor presidente instaba a los ministerios a hacer una mejor ejecución y no esconder la ejecución en convenios, pero cuando hablamos de convenios, el presidente se refería básicamente a los ejercicios fiduciarios que se hacen finalizando el año cuando no hay ejecución y tratan de mostrar que las cosas están ejecutadas cuando no están ejecutadas (sic)”.