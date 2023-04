Carlos Ramón González, el más opcionado para reemplazar a Mauricio Lizcano en el Dapre

Los rumores que coinciden con la salida de Mauricio Lizcano de la dirección del Dapre de la Presidencia crecen como espuma en los pasillos de la Casa de Nariño. Aunque el presidente Gustavo Petro no lo ha dicho públicamente, SEMANA conoció que ese es uno de los temas que está meditando el Jefe de Estado en su viaje a Estados Unidos.

Petro quiere que Carlos Ramón González, el copresidente de la Alianza Verde- el partido que hace parte de la coalición de gobierno-, se convierta en el sucesor de Mauricio Lizcano. De hecho, una fuente muy cercana al primer mandatario le confirmó a este medio que ya le hizo el ofrecimiento vía telefónica.

González no ha tomado una decisión. Es más, ni siquiera ha pasado su hoja de vida y sus documentos a la Presidencia porque no ha oficializado su intención y no quiere generar un malestar con Lizcano, quien aún se mantiene en el cargo. Sin embargo, se espera que tras el regreso del viaje del presidente, el nombramiento se decante y se haga público, si nada extraordinario ocurre.

González es amigo personal de Petro e hizo parte del M-19, la guerrilla a la que perteneció en su momento el hoy mandatario. Además, fue quien llevó a la Alianza Verde a la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico. También ha sido clave en tender puentes entre el gobierno y otros sectores políticos.

Carlos Ramón González, el más opcionado para suceder a Mauricio Lizcano. - Foto: alejandro acosta

Desde el comienzo del gobierno, Gustavo Petro quiso tener a González a su lado. Una fuente de los Verdes le confirmó a esta revista que le ofreció el Ministerio de Defensa. El entonces presidente electo también invitó a esa cartera a Antonio Navarro, copresidente de la Alianza Verde, quien fue su secretario de gobierno. Ambos respondieron que no.

En la Alianza Verde, un sector de dirigentes, mantiene su molestia con el gobierno porque el partido se la ha jugado por las reformas y ha respaldado sus más controversiales propuestas, pero no tienen una participación burocrática meritoria, es decir, un ministerio.

En la colectividad sólo reconocen a Mauricio Toro en la dirección del Icetex y Jorge Londoño en la dirección nacional del Sena, pero ambos están bajo la sombrilla y direccionamiento del Ministerio de Educación, del resorte exclusivo del Presidente.

Jorge Londoño, director del Sena, es respaldado por la Alianza Verde. - Foto: Colprensa

Carlos Ramón González le ha dicho en varias oportunidades a Petro que la Alianza Verde no tiene la representación que merece en el gobierno. De hecho, cuando salieron de sus cargos los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Deportes, María Isabel Urrutia, y Cultura, Patricia Ariza, los Verdes pensaron que podría llegar su momento. Sin embargo, no ocurrió.

SEMANA conoció que González le pidió una cita en el Palacio de Nariño a Petro y hablaron en ese momento del tema, mientras en el partido algunas voces pedían tomar distancia del gobierno. El tema quedó en el aire hasta el comienzo de esta semana cuando Carlos Ramón González recibió el ofrecimiento.

En la Casa de Nariño examinan si, eventualmente, podría tener una posible inhabilidad porque en el 2000 fue condenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento privado, un tema que falló a su favor el Tribunal Superior de Santander. Internamente, hay voces que coinciden en tiene la pista jurídica despejada.

Mauricio Toro, excongresista y nuevo director del Icetex, hace parte de la Alianza Verde. - Foto: Instagram Mauricio Toro

Se desconoce qué decisión tomará González. O, si al contrario, postulará a un integrante de la Alianza Verde y él seguirá al frente de la copresidencia del partido. Y más ahora que se aproximan las elecciones regionales de octubre y su lapicero pesa a la hora de entregar avales.

Si González no acepta, Gustavo Petro pensaría en Augusto Rodríguez, el actual director de la Unidad Nacional de Protección, un hombre de su confianza que ha administrado la entidad bajo amenazas, hostigamientos de algunos sindicatos y un supuesto intento de asalto.