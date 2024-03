Centro Democrático advierten que nueva resolución del Gobierno Petro sumirá en crisis al sistema de salud colombiano

En la misiva, manifestó que dicha situación debe ser atendida mediante “acciones racionales” que sean tomadas por parte del Gobierno Nacional para afrontarlas y no con una reforma a la salud , que a consideración del partido, no brinda una solución estructural a los retos que afronta el sistema.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dando un discurso en Bogotá, el 7 de junio de 2023. A su derecha, Guillermo Alfonso Jaramillo, su ministro de Salud (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images