Este es el plan secreto del Gobierno Petro para tratar de revivir su reforma a la salud que está hundida en el Senado: ¿le funcionará?

Pizarro y Racero deben tratar de acercarse a los nueve senadores, al igual que Velasco y López. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no está al frente de la estrategia política. SEMANA conoció que este jueves la asistente de Sarabia llamó vía telefónica a varios senadores que firmaron la ponencia de archivo. La funcionaria los invitó a un desayuno privado con Petro para este lunes. Así también se lo confirmó Velasco a este medio. Aunque el ministro no dio nombres, contó que algunos de los congresistas asistirían. Sin embargo, la mayoría no piensa acudir. El único que no le respondió a SEMANA fue Miguel Ángel Pinto.