Centro Democrático elegiría a su candidato a la presidencia en el último trimestre de 2025: SEMANA revela detalles de reunión entre los aspirantes

Al menos, no quieren que la historia, ocurrida en noviembre de 2021, se repita. Recordemos que la entonces precandidata María Fernanda Cabal no quedó a gusto con el triunfo en una encuesta de Óscar Iván Zuluaga, hoy acusado judicialmente por el escándalo de Odebrecht, y la colectividad amagó con dividirse.

“Cada candidato propondrá una empresa encuestadora que les genere confianza y el mecanismo sería el siguiente: dividir el país por cinco subregiones: Antioquia – Eje Cafetero, Bogotá, Centro Oriente, Sur Occidente. La primera encuesta sería en agosto de 2025, se unificarían los resultados arrojados en las diferentes subregiones y la eliminación sería para el que ocupe el puesto quinto de dicha unificación. En el mes de septiembre se realizaría la segunda encuesta con el mismo mecanismo del mes de agosto, pero ya no con cinco candidatos, si no con cuatro candidatos. En el mes de octubre se realizaría la tercera encuesta con el mismo mecanismo del mes de septiembre, pero ya no con cuatro candidatos, si no con tres″, explicó textualmente en la misiva que conoció SEMANA.