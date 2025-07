Colombia rechaza las solicitudes de visa de los venezolanos: solo el 11 % de los migrantes logra regularizarse

Quienes llevan varios años radicados en Colombia de forma regular están tocando las puertas del Estado para pedir una cédula de extranjería, argumentando su permanencia en el país como el motivo para conseguir ese documento. Pero, para aquellos que apenas migran o que no hicieron los trámites administrativos a tiempo, la única posibilidad es la visa especial de visitante venezolano que el Gobierno creó y que es difícil de conseguir.

Ese dato fue obtenido mediante un derecho de petición enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa cartera no dio detalles en cifras sobre la cantidad de visas que le han negado a los venezolanos. Lo cierto es que desde el robo electoral de 2024, en el que Nicolás Maduro se aferró aún más al poder en el Palacio de Miraflores, han migrado más personas desde ese país hacia Colombia, muchas de ellas quienes se dedicaban a la vida política, el activismo y la defensa de los Derechos Humanos.

Entre 2015 y 2024 se documentaron 64.000 solicitudes del estatus de refugiado. Ese trámite a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado con tiempos de espera promedio de tres años en los que la mayoría de solicitudes no han sido acogidas. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Colombia está exigiendo documentos apostillados, certificados de ingresos, datos de los movimientos migratorios, información de las personas que conviven con el solicitante y hasta adjuntar el último título académico obtenido o una carta de sustentación económica, documentos adicionales que los solicitantes de visa no están pudiendo recolectar.

“La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay un margen alto de personas en situación irregular que no se conoce dónde están, entre 1,2 y 1,5 millones de venezolanos que no están registrados”, apuntó el abogado de la ONG Plan País, César González.