Colombia y China avanzan en los detalles de un acuerdo clave para que el país ingrese a la selecta Ruta de la Seda

Además expresó al termino del encuentro con delegados del gobierno chino en la Casa de Nariño: “La iniciativa de la franja y la ruta siempre nos ha dicho ustedes hay que mirar al norte, pero tenemos que mirar también más hacia el sur, estamos profundizando nuestra relación no solamente con la República Popular China, estamos profundizándola con Brasil”.

“Han visto los múltiples viajes e intercambios y la declaración con el presidente Lula, en este momento nuestro vice ministro de gobierno, el presidente Lula, ha estado trabajando con el gobierno de Colombia, diversificando sus relaciones para beneficiar no solamente a ciertas regiones del país, sino a la sociedad colombiana como tal, y que eso sea en mutuo”, detalló Murillo.

Cabe anotar, que el reciente viaje diplomático del canciller Luis Gilberto Murillo a China no fue cualquier encuentro. Según Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, el pasó de Murillo por la capital del gigante ansiático “vale por varias visitas”, pues el canciller sostuvo múltiples reuniones de alto nivel con varios miembros del gobierno.

El avance en la inclusión de Colombia en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la plataforma de cooperación internacional impulsada por China, fue otro punto central en la visita de Murillo. Según Zhu, este proyecto no es solo una oportunidad para mejorar el intercambio comercial, sino también una vía para fomentar la infraestructura y la innovación tecnológica. “La Franja y la Ruta, aunque no es un TLC, porque no contempla obligaciones de ningún tipo, para ninguno de los miembros, es una oportunidad para desarrollar dinámicas personalizadas con los países interesados. Con eso, todos podemos aportar, opinar, y decidir sin que unos pocos sean los que toman las decisiones”, comentó el embajador en su momento.