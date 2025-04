Comisión de Regulación de Comunicaciones le responde a Petro por espacio para la consulta popular: “No constituye acto de censura”

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó que la solicitud realizada por la Presidencia de la República, con relación a la transmisión del espacio para la consulta popular y en la que también se pretendía convocar a una marcha para el próximo primero de mayo, no fue aprobada.

“En este caso particular, el contenido con referencia «1 de mayo Consulta Popular» remitido por la Presidencia de la República el 24 de abril, fue revisado y no fue aprobado, debido a que no se ajustaba a los fines descritos para los Espacios Institucionales“, señaló la entidad.