Concejal Diana Diago se despachó en SEMANA en contra de Claudia López: “dónde dejó el discurso anticorrupción”

Diana Diago (D.D.): Los resultados de la auditoría son un alivio porque encuentran hallazgos de tipo fiscal, penal y disciplinarios, sin embargo, no todo está dicho acá, necesitamos que haya sanciones y que los responsables del descalabro para Bogotá paguen, porque esos son furgones, no son ambulancias y analizando los resultados de la auditoría, concuerdan con muchas de las irregularidades que yo presenté en ese momento en ese debate de control político. Ahora, lo importante es saber qué va a pasar con la Personería, con la Fiscalía, la Procuraduría, estamos esperando a que se pronuncien y que los ciudadanos sientan que sí hay justicia.

D.D.: Pero antes que la Secretaría, lo que se debe cuestionar es donde está Claudia López, porque el discurso de ella siempre fue el de la anticorrupción, de hacer las cosas bien, y hoy la Contraloría me da algo de razón, obviamente tiene que hacerse todo el proceso fiscal, tienen que adelantarse otros procesos de otras instancias, pero dónde está Claudia López para defender los recursos de la salud y sobre todo, dónde está Claudia López llamando al orden a su secretario Alejandro Gómez, no es posible que el secretario siga ahí sentado después de denuncias tan graves como la que yo hice de las ambulancias y otras tantas denuncias que hicieron otros colegas.

D.D.: Para nada, y además de mucha palanca, no escuchó y se hizo la de la vista gorda frente a las denuncias de corrupción que yo hice en la plenaria del Concejo de Bogotá, respecto a las alcaldías locales, pero no quiso escuchar por proteger a unos alcaldes, por proteger también, creo yo, unas cuotas políticas.

D.D.: Ha sido una experiencia gratificante, he sido una mujer coherente, he hecho una oposición objetiva, juiciosa, pero sobre todo decente, denunciado a la corrupción en Bogotá, denunciado lo que está mal, no apoyé muchos proyectos que creo que son nocivos para la ciudad, pero sobre todo siempre pensando en los ciudadanos y mi gran prioridad, la seguridad, creo que eso es un sinsabor, porque la seguridad en estos cuatro años fracasó, y desde el Concejo hicimos muchos llamados, pero la alcaldesa principalmente no escuchó, la alcaldesa no hizo nada y hoy estamos viendo que un joven pierde la vida por un celular, y eso nos tiene que doler a todos.