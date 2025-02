Congresista al borde del llanto, al aire, se reprochó a sí misma por haber votado por Petro: “Me siento como un zapato”

La congresista Jennifer Pedraza concedía una entrevista radial y terminó defendiéndose, al borde del llanto y con la voz quebrada, cuando la mesa de trabajo le recordó que ella votó por él y ella fue parte de ese grupo de estudiantes que promovió al hoy presidente Gustavo Petro.

En principio, la conversación se dio porque ella fue una de las congresistas que rechazó la llegada al Legislativo del ministro del Interior, Armando Benedetti, mientras otras mujeres lo saludaban de beso, abrazándolo y dejando a un lado su lado feminista y su supuesto malestar con él por las denuncias de género que tiene encima. “La verdad, con mucha indignación, porque Armando Benedetti llega como Pedro por su casa y yo sé que eso va a pasar de aquí en adelante, dado que lamentablemente el presidente Gustavo Petro lo ha nombrado como ministro del Interior, pero yo siento que lo mínimo que tenemos que hacer, quienes no estamos de acuerdo con esta decisión y quienes luchamos por un país diferente, es alzar nuestra voz y protestar frente a esta decisión, que lo que prueba es que este gobierno está completamente entregado a la politiquería que antes el presidente Petro decía combatir, cuando estaba en el Senado de la República”, señaló Pedraza, mientras hablaba con los colegas de La FM.

“Yo no puedo guardar silencio, mucho menos porque Armando Benedetti no solamente está denunciado por violencia machista; Armando Benedetti, en los audios que todo el país conoció, demostró ser un misógino que incluso fue capaz de amenazar, recuerden, a Petro, diciendo que si no lo nombraba entonces abría la boca y se iban presos”, agregó. “El presidente Petro pone a Nicolás Petro y a Armando Benedetti a dirigirle la campaña en la Costa y ¿qué espera, que no haya ningún escándalo sobre presunta financiación ilegal? A mí me parece, de nuevo, que ahí es donde la responsabilidad política recae sobre el presidente”, dijo en un apartado de la entrevista.

“Claro, representante, usted estuvo con Fajardo, pero al final estuvo con Petro, si no estoy mal”, le dijeron desde la mesa de trabajo.

“Yo decidí votar por Petro en la segunda vuelta, ante una segunda vuelta horrible en la que, por ejemplo, Rodolfo Hernández, que en paz descanse, ya estaba imputado por casos de corrupción”, respondió.

“Pero yo no entiendo. Usted estuvo en la campaña de Fajardo y nos está diciendo que compitió contra esta otra campaña y se dio cuenta de las cosas que estaban pasando tan horribles ahí, de los ríos de dinero y de todo lo que estaba pasando en esa campaña, y de cómo estaban manejando. Pero al final, aun así, usted tuvo el estómago para ir y apoyar a Petro en esa segunda vuelta”, le replicaron desde la mesa.

“Yo voté por Petro en la segunda vuelta y decidí votar por él. Perdóneme, le estoy respondiendo, con mucho gusto le respondo. La segunda vuelta presidencial que nosotros tuvimos en 2022 fue una segunda vuelta horrible en la que no quiero que volvamos a estar porque el otro candidato era Rodolfo Hernández, que estaba imputado ya por cargos de corrupción, así que yo no puedo votar por él. Y me pareció un aspecto diferenciador el énfasis que se estaba haciendo y ver a mujeres que estaban en los cargos de poder como Francia, con una agenda feminista, y por eso decidí votar por él. Ahora, desde que voté por Petro, dije: ‘No voy a ser parte del Gobierno, voy a ser independiente y voy a hacer una labor de control político’. Y eso he hecho. O sea, a mí eso nunca me convirtió en petrista, ni hice parte del Pacto Histórico, ni recibí un puesto ni nada dentro de este gobierno”, respondió Pedraza.

“Representante, usted que fue una de las protagonistas del estallido social, que de una u otra forma fue donde se incubó la candidatura de Petro y donde se incubó el gobierno que, claro, usted como estudiante, era una de las personas que protestaba por la calle y tal. ¿Cómo desconocer que esa labor de ustedes como estudiantes del estallido social haya llevado a un gobierno absolutamente, no fallido, pero sí digamos ineficaz y mediocre, y que ahora ustedes —que de una u otra forma lo apoyaron— quieran tirarse del barco o lavarse las manos. Eso es importante que usted se lo aclare a sus electores y a las personas que piensan votar por usted para el Senado”, le recordaron.

“Mire, primer punto que quiero decir. Yo a mucho honor hice parte del movimiento estudiantil de 2018, de 2019 y de 2021. Y salía a marchar con gente que había votado por Duque, contra Duque, porque ese también era un gobierno inepto e ineficiente. Y esa es la prueba de que en esa manifestación y en esa marcha salió a marchar mucha gente, más allá que el petrismo. No todo el mundo quería a Petro, mucha gente quería a Rodolfo, pero todo el mundo quería un cambio en esas elecciones. Que Petro haya recogido esa indignación no es culpa de la gente que salió a marchar, gente que ni siquiera tiene una afinidad política. Es que lo que le digo, salieron a marchar personas que eran uribistas, que votaron por Duque”, respondió Pedraza.

“Entonces, Petro recogió esa indignación, pero Petro la traicionó, está trapeando con esa indignación, está pasándosela por la faja y por eso esa es la sensación que yo expreso y eso es lo que yo quiero explicarle a todo el mundo. Petro no es el dueño de esa protesta. Le estoy diciendo que gente que salió a marchar que ni siquiera ha votado y que seguramente ni votó en esas elecciones de 2022 y todo ese mandato social de cambio que sí hubo en la ola de opinión, es el que Petro traicionó”, agregó la parlamentaria y exintegrante de la marcha estudiantil.

“Es un proyecto político que decidió entregárselo a la politiquería y por eso es que no me representa y por eso es que yo no decidí hacer parte de ese gobierno. Pero yo sí decidí votar por ese gobierno en la segunda vuelta con una expectativa, por ejemplo, que la agenda de las mujeres tuviera la prioridad que se merece. Y en ese momento ellos prometían que el cambio iba a ser con las mujeres, jamás yo culparía a la gente que creyó en el proyecto del Pacto Histórico”, insistió la congresista, quien prosiguió con la voz entrecortada, lo que llamó la atención de la mesa de trabajo.

“Bueno, si me permite decir algo porque creo que ahorita, en la pregunta, pues yo también les quiero decir que yo estoy muy..., mejor dicho, esa pregunta que ustedes me han hecho, yo también me la he hecho. ¿Ustedes creen que yo no me siento mal de haber creído y haber confiado en este gobierno? Yo me siento como un zapato, instrumentalizada, superusada por este proyecto político. No es como por lavarse las manos. Es que yo no me siento representada y en algún momento asumí también, y asumo, mi responsabilidad política por haber tomado esa decisión. Yo voy a seguir protestando, eso es lo mínimo. Y los que protestamos es porque no nos tranzamos por ministerios ni por cargos ni nada de eso”, agregó.

“Es una traición con todas las letras a cualquier mandato de cambio que el presidente haya recibido en las urnas. La gente en la calle me lo dice, ‘yo estoy superdesilusionada, desilusionado de este gobierno, nos traicionaron, este no es el gobierno que prometieron en campaña’. Yo también veo las bases de la gente que quiere un país diferente despertarse frente a este gobierno y la pregunta es cuando levanten la cabeza qué se van a encontrar”.

“Representante, mucho de lo que usted dice pues tiene toda la razón, pero hay una gran incoherencia y es que Benedetti no llegó ayer al Gobierno. Es que Benedetti estaba desde la campaña con Gustavo Petro. Y se sabía quién era Benedetti desde la campaña de Gustavo Petro. Hace también una catarsis, una reflexión propia del error enorme que cometió por haber votado por Petro y por haber llevado a mucha gente a votar por Petro”, le insistió la mesa de trabajo.

“Yo nunca repartí un volante por Petro, pero es que mis ideas yo las sigo defendiendo”, insistió la congresista. Luego de ello, la mesa continuó opinando sobre el tema y a la congresista le preguntaron que si haría una “perdonatón”, a lo que ella respondió sin dar el sí a tal propuesta.