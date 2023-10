Congresista Andrea Padilla cuestionó a la Cancillería por no permitirles a colombianos repatriados de Israel transportar mascotas

La congresista Andrea Padilla, conocida por ser férrea defensora de los animales, cuestionó al Ministerio de Relaciones Exteriores porque no esté permitiendo el traslado de las mascotas de los colombianos que se encuentran en Israel y que buscan salir de ese Estado, ante la violenta guerra que se vive en su territorio por los ataques terroristas de Hamás.

La imagen a la que se refirió Padilla es una pieza de la Cancillería en la que se aclara que no se permite el viaje de mascotas en los vuelos humanitarios que están realizando desde ese país . El primer avión, con 101 connacionales, aterrizó en Colombia en las últimas horas, luego de 15 horas de viaje y una escala en Lisboa, Portugal.

Otra de las recomendaciones son portar el pasaporte colombiano vigente, que el pasajero no lleve acompañantes y no se permite el ingreso a personas que no se encuentren en la lista confirmada de pasajeros.