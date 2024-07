Congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, propone evaluar liquidación de la UNGRD tras escándalos

Según Becerra, “ni la paz total ni la reformas sociales son proyectos corruptos. Por el contrario, la evidencia demuestra que son los corruptos quienes han querido impedirlo. No tenemos por qué aceptar como verdades campañas de la oposición, ellos no son jueces de la República. También exigimos a la justicia no dejarse manosear de la politiquería”.