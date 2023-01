Congresista Juan Espinal pide renuncia de ministra de Minas, Irene Vélez; de no darse, dice que volverá a citarla a moción de censura

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, continúa en el ojo del huracán por las recientes polémicas que se han presentado en la cartera que dirige. El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, le solicitó a la ministra que se aparte del cargo o que el presidente Gustavo Petro le pida su renuncia.

“Ante las declaraciones de la viceministra Belizza Martínez es preocupante cuando ella manifiesta que la ministra Irene ha incurrido en presuntas irregularidades en documento público, además, interviniendo en la elección de miembros de junta que no cumplen con los requisitos constitucionales y legales”, aseguró Espinal.

El congresista uribista afirmó que si la ministra no renuncia a su cargo, impulsará en el Congreso una nueva moción de censura en su contra. Hasta el momento, Vélez ha sido la única del gabinete de Petro que ha enfrentado un proceso de este tipo, sin embargo, logró que la mayoría votaran para que se quedara, gracias a la gobernabilidad con la que cuenta el Gobierno.

El congresista Juan Espinal le pidió la renuncia de Vélez al presidente Petro. BOGOTA, DICIEMBRE 15 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Además, vamos a presentar denuncia por presunta falsedad en documento público y suplantación”, aseguró el representante a la Cámara. El parlamentario pide que Vélez deje el cargo y que “respete el orden jurídico”.

“Solicito al presidente Gustavo Petro remover a la ministra Irene Vélez del cargo. Honre la palabra, señor presidente de la República, hay que respetar y cumplir con la Constitución y con la ley. No le mientan más a Colombia”, afirmó Espinal.

Una de las últimas polémicas que se ha generado alrededor de la gestión de Vélez fueron las declaraciones de su ex viceministra Belizza Martínez, en las que dijo que la alta funcionaria habría mentido sobre un informe que presentó la ministra sobre las reservas de hidrocarburos en el país, publicado en diciembre por Vélez.

Martínez compartió un chat de Vélez con el exdirector de Hidrocarburos del Ministerio, Camilo Rincón, en el que le expresó sus reparos e inconformidades a Vélez sobre la metodología usada en el documento, especialmente lo relacionado a las reservas de petróleos y gas. “Mi sugerencia, ministra, es que, por lo menos, no publiquemos reservas porque nos metemos en un problema”, le dijo Rincón a Vélez. A pesar de eso, la alta funcionaria del Gobierno habría hecho caso omiso. “Sí claro, mintió”, dijo la ex viceministra sobre su anterior jefe.

La ministra Irene Vélez ha estado en el ojo del huracán por recientes polémicas. - Foto: Foro Económico Mundial.

Martínez aclaró que la cifra es correcta, lo que no está bien es la sumatoria que se hace y la metodología que se usó para presentar las reservas, con las contingentes y la prospectiva. La exfuncionaria dijo que no se puede presentar la información de las empresas y que eso puede ser un problema jurídico.

A pesar de eso, en una rueda de prensa, la ministra le salió al paso a las críticas que había sobre su informe. “Aquí no se le ha mentido a nadie. No deberíamos estar propagando la idea de que aquí hay firmas y datos falsos porque eso genera mucha incertidumbre, inseguridad e idea de que aquí hay un caos. (…) Aquí estamos actuando con mucha transparencia, ética profesional y certeza técnica”, afirmó Vélez.

La ex viceministra Belizza Ruiz evidenció que la ministra Irene Vélez habría mentido en un informe. - Foto: MinEnergía - César Nigrinis

Sobre la posibilidad de que la ministra enfrente una nueva moción de censura por estos hechos, Martínez dijo que cada persona que está en la función pública debe responder por omisión o acción de lo que pasa en su entidad y, por eso, considera que la ministra debe aclarar esta polémica.

En entrevista con Vicky en Semana, la ex viceministra también cuestionó a Vélez. “Mentir no es algo correcto. Uno no tiene por qué hacer esto, es mejor uno quedar mal, en ridículo, pero no mentir. Para mí está mal, pero mientras ella -Irene Vélez- pueda resarcir ese informe y pueda replantearlo y mostrar realmente cómo debe presentarse, sería una respuesta a esta situación definitivamente problemática”, aseguró Martínez.