Congresistas piden que el Gobierno intervenga para revertir el incremento en las facturas de energía en el país

De acuerdo con el senador José David Name, el precio podría presentar un alza de hasta 40 %.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el dato de inflación de 2022, el cual se ubicó en un sorprendente 13,12 %, de los más altos de las últimas décadas. A su vez, el informe reveló que la variación anual de los servicios de electricidad se ubicó en 22,40 %, uno de los productos con un mayor incremento durante el año pasado.

Por esta razón, el senador David Luna, de Cambio Radical, le pidió al presidente Gustavo Petro que pusiera la lupa en la región Caribe, la cual es la más golpeada por el alza.

“Los ciudadanos del Caribe colombiano sufrieron por muchos años el pésimo servicio de Electricaribe. Por una mala decisión gubernamental de incluir las pérdidas de esa empresa dentro de la tarifa, hoy pagan la más alta del país”, manifestó el senador.

Los precios de la energía en la región Caribe impactan el bolsillo de los habitantes de la región. - Foto: Air-e/Web

Según Luna, el dato del Dane demuestra que el servicio de energía influye de forma considerable en el costo de la vida de los colombianos.

“Por esta razón, le he solicitado al Gobierno del presidente Petro, por segunda vez, revertir la fórmula para que las pérdidas de dicha empresa no sean incluidas, sino en el porcentaje permitido por la ley. Debe ser máximo del 15 % y no más del 30 %, como sucede hoy”, agregó el parlamentario.

El reporte del Dane evidenció que la región Caribe es la más golpeada por este incremento, posicionándose por encima de la variación anual. Sincelejo es el municipio en el que más subió el servicio de energía, con una variación de 37,19 %.

Le siguen Montería (37 %), Valledupar (36,84 %), Cartagena (35,88 %), Riohacha (33,92 %), Barranquilla (32,08 %) y Santa Marta (26,98 %).

Por otro lado, el senador José David Name, del Partido de la U, prevé que si se sigue a este ritmo, podría haber un aumento de la energía de hasta 40 % para este año.

Le piden a Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, intervenir en la situación. - Foto: Guillermo Torres

“El precio de la energía en bolsa cerró el año por las nubes. No se justifica que, con embalses al 85 % en Colombia, hoy el precio de la energía esté en más de 500 pesos. Es de recordar que el 26 de noviembre, este mismo precio en bolsa estaba en 246 pesos”, informó el senador.

De esta manera, el senador acusó a los generadores hidráulicos de “manipular y subir” el precio de la energía para subirlos “de manera injustificada”.

Los hidráulicos continúan manipulando precios sin control alguno. Si seguimos así, tendremos en poco tiempo, incrementos de hasta un 40% en las facturas de energía. Se sigue golpeando sin contemplaciones el bolsillo de las familias colombianas. pic.twitter.com/keoUZvXrgL — José David Name C. (@JoseDavidName) December 29, 2022

“Le queremos hacer un llamado al señor presidente, a la señora ministra de Minas y Energía, al superintendente de Servicios Públicos, a la Procuraduría, a la Contraloría y especialmente a la Fiscalía porque esto es un delito penal. Manipular la bolsa de energía en Colombia para subirle el precio a los colombianos es un delito”, concluyó el senador de la bancada oficialista.

El Caribe, golpeado por la inflación

Aunque Cúcuta sigue figurando como la ciudad más cara de Colombia, según las últimas cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la región Caribe agrupa la mayor cantidad de capitales que encabezan esa lista.

La inflación en Colombia llegó a su tope máximo en más de 20 años. - Foto: Getty Images

En 2022, el costo de vida en el país registró uno de los mayores ascensos. De acuerdo con el Dane, la inflación anual, del año pasado, cerró en 13,12 %, la cifra más alta en los últimos 23 años.

Así las cosas, la capital nortesantandereana tuvo una variación anual de 16,34 % y fue el dato más elevado de Colombia, seguido de Sincelejo con una variación anual de 15,83 %, Valledupar con 15,53 %, Riohacha 15,52 % y Montería con 15,38 %, siendo estas las cinco ciudades que superaron 15 %. En la lista continúa Cartagena con 14,33 %, Barranquilla con un porcentaje del 14,2 8% y Santa Marta se posiciona en el octavo lugar con una variación del 14,26 %.