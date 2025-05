Congresistas reaccionan a orden de captura de Iván Name y Andrés Calle: “Todos los involucrados deben estar tras las rejas”

La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles las detenciones de Iván Name, expresidente del Senado, y de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, por sus posibles responsabilidades en el entramado de corrupción que se creó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) bajo la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Varios congresistas se han pronunciado frente a la noticia.

Las presuntas actuaciones ilegales se habrían presentado entre 2023 y 2024 , cuando los dos hombres llevaron las riendas del Legislativo y tuvieron que tramitar las reformas más complejas del Gobierno nacional. Las pruebas recopiladas por los investigadores dan cuenta que ambos habrían sido sobornados para agilizar estos proyectos: Name habría recibido 3.000 millones de pesos en Bogotá y a Calle le habrían entregado 1.000 millones de pesos en Montería.

Gustavo Petro reaccionó a la orden de captura contra Iván Name: “Va a la cárcel, sindicado de robar al Gobierno y al pueblo”

El escándalo no ha parado y múltiples sectores de la política colombiana se han pronunciado sobre la orden de la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, se reclama agilidad en las investigaciones y que todos los responsables caigan. Por ahora, cinco ‘pesos pesados’ están detrás de las rejas: Andrés Calle, Iván Name y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno ; Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, subdirector de la misma entidad.

La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao , manifestó en su cuenta de X este miércoles: “El Congreso debería entender que asumir posiciones en las mesas directivas para hacerle mandados a gobiernos —al que sea— no vale la pena. Cuando el escándalo estalle, el Gobierno se lavará las manos, los acusará de traición y buscará al siguiente mandadero”.

El representante por Antioquia, Hernán Cadavid , recogió el testimonio del presidente Gustavo Petro, donde acusó a Name robar al Gobierno y al pueblo: “Robó al Gobierno, dice. La realidad es que su Gobierno compró sectores del Congreso para lograr mayorías. Lo hicieron sus funcionarios de confianza con un propósito criminal y político. Ahora no va a posar de víctima sorprendida. Que el país conozca toda la verdad”.

Iván Name y Andrés Calle no estaban en el Congreso cuando se emitió la orden de captura en su contra, ¿qué pasó?

El senador Fabián Díaz, en diálogo con SEMANA, también se refirió a las órdenes de captura en contra de Iván Name y Andrés Calle: “Todo el peso de la ley, no podemos y no vamos a tolerar ningún hecho de corrupción. Todos los involucrados en este caso de corrupción deben estar tras las rejas”.