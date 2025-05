La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura en contra del expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el que resultaron salpicados.

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue que a Iván Name no se le vio en los pasillos del Senado en este miércoles, 7 de mayo. La plenaria fue citada hacia el mediodía, minutos antes de que se emitiera la orden en su contra.

En las últimas horas, Name se había despedido de la plenaria del Senado que presidió. “No sé si esta sea mi despedida. […]. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado en este Senado en su lugar. Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional. […]. No sé si mañana vuelva”, aseguró.