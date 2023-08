Consejo Nacional Electoral aceptó solicitud de revocatoria de la candidatura de Gustavo Bolívar

La decisión se tomó tras una solicitud que llegó al Consejo Nacional Electoral por lo que la magistrada Fabiola Márquez, avocó conocimiento y ordenará práctica de pruebas y se determinará si se abrirá o no una investigación de fondo sobre dicha petición.

Por ahora, la magistrada del Pacto Histórico evaluará las pruebas existentes pero por ahora se ha encontrado que hay indicios suficientes para conocer el proceso y determinar si puede continuar o no con su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Según dijo, el principal argumento para hacer la solicitud es que la renuncia de Bolívar al Senado no habría sido publicada en la Gaceta del Congreso “o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros”, afirmó la política caleña.

Cataño le dijo a SEMANA que basó su argumento en que, según la norma establecida, Bolívar no solo debía renunciar antes del 31 de diciembre de 2022, sino que el procedimiento que se realizó no tuvo los trámites correspondientes para no quedar inhabilitado.