Cónsul en Ciudad de México responde por el caso de la colombiana que fue abusada sexualmente: “La atención consular es a ruego”

El desgarrador caso de una colombiana de 46 años de edad, que fue abusada sexualmente en Ciudad de México, tiene asombrado al país entero, no solo por los vejámenes a los que fue sometida por el arrendatario de su apartamento, con quien había sostenido una relación sentimental, sino también por que la mujer denuncia que no recibió apoyo del consulado de Colombia en el país centroamericano, pese a que el Ministerio Público reportó su caso a la Cancillería.

“El Ministerio Público puso en conocimiento al consulado y no me contactaron. No he tenido apoyo, no he tenido el acompañamiento que deberían dar a los colombianos. A las representaciones diplomáticas les pido que cumplan con su trabajo, deberían dejar la vida social y dedicarse a lo que tienen que hacer”, sostuvo.