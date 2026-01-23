La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) reveló que un centenar de auxiliares administrativos de los consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería fueron declarados insubsistentes.

La decisión del Gobierno de sacar de sus cargos a estas personas ocurre a pocos días de que comience a regir el periodo de la Ley de Garantías, que impide celebrar nuevos contratos, y justo cuando faltan pocos meses para las elecciones legislativas y presidenciales, en las que el personal consular es determinante para el desarrollo de la jornada electoral en el exterior. Es más, estas personas son custodios de los votos.

“Estas medidas impactan la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible. La situación resulta aún más grave al producirse en la antesala de la celebración de las elecciones en el exterior, cuando todos los consulados cumplen funciones esenciales para la atención ciudadana, la gestión documental y la garantía del derecho al voto”, escribió Unidiplo.

‘Ejército’ de testigos electorales: partidos reclutan al sector privado y a militares retirados para que sean veedores de los votos en 2026

El sindicato de trabajadores aseguró que la Cancillería no les ha informado sobre un plan de contingencia para atender la coyuntura de la falta de personas en esas sedes, una situación que podría afectar el trámite de servicios para los colombianos que viven fuera del territorio nacional. Además, esa determinación hará que los funcionarios que se quedaron en sus cargos tengan que asumir una mayor carga de funciones.

“El Ministerio tampoco ha asegurado que todas las misiones cuenten con al menos un auxiliar administrativo, ni tampoco ha garantizado que en las misiones a las que les han retirado personal administrativo les sean reemplazados”, alertó Unidiplo.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

La Junta Directiva de esa asociación de trabajadores le pidió a la cartera que dirige la canciller Rosa Villavicencio dar explicaciones sobre por qué esos funcionarios fueron declarados como insubsistentes y le solicitó suspender nuevas medidas de ese tipo, en caso de que estén en los planes del Ministerio.

Los funcionarios reclaman que se presente un plan provisional de personal y que se dé una conversación desde lo técnico para evaluar el impacto de esa decisión. “Sin auxiliares administrativos, el servicio consular y la Cancillería se debilitan gravemente”, concluyó Unidiplo en un comunicado.