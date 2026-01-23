Política

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Unidiplo le pide explicaciones a la Cancillería sobre los motivos que llevaron a la salida de sus cargos de estos funcionarios.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 10:06 p. m.
Auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá fueron declarados insubsistentes.
Auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá fueron declarados insubsistentes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) reveló que un centenar de auxiliares administrativos de los consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería fueron declarados insubsistentes.

La decisión del Gobierno de sacar de sus cargos a estas personas ocurre a pocos días de que comience a regir el periodo de la Ley de Garantías, que impide celebrar nuevos contratos, y justo cuando faltan pocos meses para las elecciones legislativas y presidenciales, en las que el personal consular es determinante para el desarrollo de la jornada electoral en el exterior. Es más, estas personas son custodios de los votos.

“Estas medidas impactan la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible. La situación resulta aún más grave al producirse en la antesala de la celebración de las elecciones en el exterior, cuando todos los consulados cumplen funciones esenciales para la atención ciudadana, la gestión documental y la garantía del derecho al voto”, escribió Unidiplo.

‘Ejército’ de testigos electorales: partidos reclutan al sector privado y a militares retirados para que sean veedores de los votos en 2026

El sindicato de trabajadores aseguró que la Cancillería no les ha informado sobre un plan de contingencia para atender la coyuntura de la falta de personas en esas sedes, una situación que podría afectar el trámite de servicios para los colombianos que viven fuera del territorio nacional. Además, esa determinación hará que los funcionarios que se quedaron en sus cargos tengan que asumir una mayor carga de funciones.

Política

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Política

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Política

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Política

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Política

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Política

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

Política

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Política

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Política

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Nación

Contraloría cuestiona a la Cancillería por desestimar alertas del nuevo modelo de pasaportes

“El Ministerio tampoco ha asegurado que todas las misiones cuenten con al menos un auxiliar administrativo, ni tampoco ha garantizado que en las misiones a las que les han retirado personal administrativo les sean reemplazados”, alertó Unidiplo.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

La Junta Directiva de esa asociación de trabajadores le pidió a la cartera que dirige la canciller Rosa Villavicencio dar explicaciones sobre por qué esos funcionarios fueron declarados como insubsistentes y le solicitó suspender nuevas medidas de ese tipo, en caso de que estén en los planes del Ministerio.

Los funcionarios reclaman que se presente un plan provisional de personal y que se dé una conversación desde lo técnico para evaluar el impacto de esa decisión. “Sin auxiliares administrativos, el servicio consular y la Cancillería se debilitan gravemente”, concluyó Unidiplo en un comunicado.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Según Gustavo Bolívar, desde la Cancillería se entregaron cuotas burocráticas a partidos políticos en consulados de Colombia en el exterior a cambio de su apoyo en el Congreso.

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Álvaro Uribe Vélez recibió el Doctorado Honoris Causa.

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

El presidente Gustavo Petro vivió llamativo momento en el Amazonas en pleno evento público.

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

¿Dónde puedo consultar si soy elegido como jurado de votación para las elecciones presidenciales 2026?

Daniel Quintero

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio: “Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella”

Noticias Destacadas