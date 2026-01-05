Política

Corte Suprema inadmite denuncia por traición a la patria contra congresistas que viajaron a Estados Unidos a hablar con el gobierno Trump

El alto tribunal concluyó que las acusaciones carecían de sustento jurídico y estaban amparadas por la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión. El proceso fue archivado.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 9:18 p. m.
Congresistas que viajaron a Estados Unidos
Congresistas que viajaron a Estados Unidos Foto: Congreso de la República

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una denuncia penal en la que se señalaba a un grupo de congresistas de presunta traición a la patria, a raíz de un viaje realizado a Estados Unidos y de su actuación frente a las reformas laboral y de salud promovidas por el Gobierno nacional.

La decisión quedó consignada en una providencia del 29 de mayo de 2025, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, en la que el alto tribunal concluyó que las denuncias no cumplían los requisitos mínimos de admisibilidad previstos en la ley y carecían de sustento fáctico y probatorio para activar la acción penal.

Las denuncias fueron interpuestas por el ciudadano Jhon Jairo Turizo Hernández y por una persona que se identificó como “El Sabueso”. En ellas se acusaba a varios parlamentarios de haber desestabilizado al Estado, menoscabado la integridad nacional y actuado de manera concertada para archivar iniciativas legislativas clave del Ejecutivo.

Congresistas Carlos Abraham Jiménez y Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Sor Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), Efraín Cepeda (Conservador), Katherine Miranda (Alianza Verde), Mauricio Gómez Amín (Liberal), Ana Paola Agudelo (Mira), Nicolás Echeverry (Conservador) y Honorio Henríquez (Centro Democrático).
Congresistas Carlos Abraham Jiménez y Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Sor Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), Efraín Cepeda (Conservador), Katherine Miranda (Alianza Verde), Mauricio Gómez Amín (Liberal), Ana Paola Agudelo (Mira), Nicolás Echeverry (Conservador) y Honorio Henríquez (Centro Democrático). Foto: Cortesía

En particular, los denunciantes sostenían que reuniones en Estados Unidos con actores políticos de ese país y declaraciones públicas contra el presidente Gustavo Petro configuraban una conducta de “traición a la patria” .

Tras analizar los hechos, la Corte determinó que las actuaciones cuestionadas se enmarcan en el ejercicio legítimo de la función legislativa y del derecho a la libertad de expresión.

Congresistas en Estados Unidos
Congresistas en Estados Unidos Foto: Congreso de la República

El fallo recordó que la Constitución protege a los congresistas mediante la figura de la inviolabilidad parlamentaria, que impide su investigación o sanción penal por los votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, el tribunal concluyó que las denuncias eran genéricas, especulativas y no describían hechos concretos que permitieran estructurar una línea investigativa penal válida.

Congreso federal de los Estados Unidos en el Capitolio de Washington D. C. Democracia y libertad.
La bandera de los Estados Unidos de América ondea frente al Capitolio, borrosa al fondo. Foto: Getty Images/iStockphoto

La inadmisión cobija a los congresistas Efraín José Cepeda Saravia, Miguel Ángel Pinto Hernández, Josué Alirio Barrera, Nadya Georgette Blel Scaff, Esperanza Andrade Serrano, Ana Paola Agudelo García, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Juan Carlos Garcés Rojas, Mauricio Gómez Amín, Nicolás Alberto Echeverry Alvarán, Carlos Abraham Jiménez López, Beatriz Lorena Ríos Cuellar, Sor Berenice Bedoya Pérez y Luvi Katherine Miranda Peña.

Además de inadmitir las denuncias, la Sala ordenó no remitir el caso a la Policía Judicial y ordenó el archivo del expediente una vez la decisión quede en firme. Contra la decisión procede el recurso de reposición, según fue notificado oficialmente a las partes involucradas.

Noticias Destacadas