Crisis en el CNE: por falta del giro de los recursos del Gobierno, funcionarios han tenido que ser sacados de la entidad

Este fin de mes, en el cierre de mayo, en los pasillos del Consejo Nacional Electoral (CNE) reinó nuevamente la incertidumbre. Los trabajadores estaban intrigados, como se ha vuelto recurrente, porque durante el 2025 no han tenido su trabajo asegurado, especialmente los supernumerarios, una figura de contratación por la que está un gran número del personal de la entidad.

A pesar de que no hay cálculos oficiales por confidencialidad, informalmente se calcula que, por lo menos, más de cien personas han salido en los dos últimos meses, una cifra que en cualquier empresa privada ya hubiera causado un escándalo y hasta una intervención del Ministerio del Trabajo.

SEMANA conoció varias historias de trabajadores del CNE a los que no se les ha renovado su contrato o, incluso, siguen en la entidad, pero con un salario y cargo menor, que no solo les afecta su currículum sino su calidad de vida, ya que necesitan pagar arriendo, estudios, comida y otras necesidades básicas que muchos de ellos no saben hoy cómo sacar adelante.