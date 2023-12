Crítica a propuesta de Petro de solucionar la violencia en el Cauca con movilización popular: “la respuesta es un discurso especulativo y confuso”

El excandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, aseveró que el departamento no se merece esa violencia y señaló al Gobierno de ser incapaz de responderle a los habitantes de esa zona del país. “El Cauca no se merece esta violencia, no hay derecho. El gobierno no ha sido capaz de responderle a un pueblo que lo apoyó mayoritariamente. Alguien responderá?”, dijo Fajardo.