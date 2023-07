“Critican, pero el cuero era el mío. Me dio miedo”: Rodolfo Hernández ventiló amenazas en su contra en las elecciones presidenciales

Rodolfo Hernández, que busca llegar a la Gobernación de Santander, contó que recibió amenazas durante su campaña presidencial en 2022. Según él, debido a las intimidaciones, su equipo de publicistas –incluso– tuvo que salir rumbo a Argentina.

El ingeniero regresó a las redes sociales que tanto éxito la dieron en busca de llegar a la Casa de Nariño, solo que con videos menos jocosos y ahora bajo un formato de entrevista, en el que se le ve respondiendo preguntas en torno a la política colombiana y, en ocasiones, a su aspiración a convertirse en jefe de Estado poco más de un año atrás.

Este 4 de junio, por ejemplo, contó que ha recibido amenazas desde que se inscribió a la Alcaldía de Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde en el pasado. Sin embargo, fue solo cuando aspiró al mandato del país que sintió miedo.

“Amenazas vengo recibiendo desde que me inscribí para la Alcaldía. La verdad nunca sentí miedo, porque yo tengo en la cabeza que los revólveres no los venden con testículos. También creo que el que amenaza, perro que ladra, no muerde. Entonces recibí amenazas incógnitas: me insultaban, me mandaban sufragios, coronas a la casa, pero no daban la cara. Entonces, ¿qué iban a hacer? Nada. No hicieron nada”, contó.

Luego, se refirió a las amenazas contras los publicistas de su campaña, aunque se desconoce si uno de los intimidados fue el argentino Ángel Beccassino, el estratega que lo guio para llegar a la segunda vuelta.

“Yo nunca sentí miedo, a lo último sí. Tengo que decirlo sinceramente. A los publicistas que teníamos de asesoría en la comunicación los amenazaron de muerte y les tocó irse, en un término de 72 horas, para la Argentina. Creían que el factor que tenía yo de favorabilidad era generado, en gran parte, por la comunicación que ellos hicieron; unos grandes comunicadores. Y en parte era cierto”, expuso.

En el video publicado en Twitter, Hernández también dejó ver que el miedo que sintió tras las intimidaciones fue determinante en la segunda vuelta, en la que cayó ante el hoy presidente Gustavo Petro.

“Cuando le amenazan a usted el comunicador y usted es el candidato, ¿cuál es el mensaje para usted? Ese día sí medio miedo, que nunca lo había sentido. Me dio miedo porque dije: ‘Yo no sé hasta dónde sean capaces de llegar’. Y mi Dios repartió miedo para todos. Lo que pasa es que a mí me dio seguramente poquito. Pero ese poquito me relució entre la primera y segunda vuelta”, contó.

“No era capaz de dominar el miedo. Critican, pero el cuero era el mío. El cuero era el mío, no el de ellos, y muchos de esos criticones son mandados por politiqueros a desprestigiarme. Vamos a ver si los colombianos y los santandereanos se comen ese cuento”, concluyó Rodolfo Hernández.

Rodolfo Hernández, sin aval de la Alianza Verde

El pasado 28 de junio se conoció el nombre de candidato avalado por el partido Alianza Verde para aspirar a la Gobernación de Santander; sobre la mesa estaba el nombre de dos reconocidos personajes políticos de la región. El elegido ganó por unanimidad.

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, y Ferley Sierra, diputado de Santander, eran los personajes que buscaban el respaldo del partido Alianza Verde. Dos hombres con una trayectoria política marcada en la región y con ideologías muy opuestas.

Tras varias horas de reunión, análisis de las hojas de vida de los candidatos y debate, el comité de avales de la Alianza Verde, conformada por senadores, representantes y directivas del partido decidieron entregar el aval a Ferley Sierra, para que sea él quien los represente en su aspiración a la Gobernación de Santander.