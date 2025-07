“Cuéntelo todo”, le pidió Lina Garrido a Francia Márquez tras desahogo de la vicepresidenta. “Salve un poco su dignidad”

Este viernes 25 de julio, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una fuerte declaración en pleno foro que se llevó a cabo en Cali, Valle del Cauca.

En este inesperado desahogo, la alta funcionaria del Gobierno Nacional no guardó silencio sobre los difíciles momentos por los que está atravesando debido a un distanciamiento con el presidente de la República, Gustavo Petro.

“No estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar”, expresó Márquez en su discurso.

El tono de su intervención demostró la ruptura con el mandatario colombiano. Inclusive Márquez no acompañó a Petro en el desfile militar del 20 de julio en Santa Marta y en la tarde entró sola a la instalación de las nuevas sesiones del Congreso.

Francia Márquez en el evento de este viernes, 25 de julio. | Foto: Pantallazo de video de Vicepresidencia

Su discurso de este viernes generó un terremoto político en el país, desatando múltiples reacciones. Es el caso de la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina Garrido.

La congresista es recordada por la cantada de tabla al presidente Petro en el Salón Elíptico.

La representante Lina María Garrido. | Foto: Colprensa

Recientemente, Garrido se pronunció por medio de su cuenta de X sobre el desahogo de Francia Márquez: “Cuéntelo todo @FranciaMarquezM. Salve un poco de su Dignidad. Hágalo por el #Cauca, su tierra, a la que este gobierno condenó y olvidó. Allá siguen esperando los frutos de tener a una de sus hijas en el cargo más importante del País”.

Cuéntelo todo @FranciaMarquezM. Salve un poco de su Dignidad. Hágalo por el #Cauca, su tierra, a la que este gobierno condenó y olvidó. Allá siguen esperando los frutos de tener a una de sus hijas en el cargo más importante del País.



Lo que @petrogustavo le ha hecho a… pic.twitter.com/uzjtJdwHhC — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) July 25, 2025

“Lo que @petrogustavo le ha hecho a @FranciaMarquezM es repudiable. Las #Mujeres y los #Afro deben cobrar esa factura en las elecciones de 2026”, dijo la congresista.

En otro de los apartes de la fuerte declaración en Cali, la vicepresidenta anotó: “Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron: ‘Hazlo tú’. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático”.

“Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Sin haber tocado un peso, me trataron como criminal.Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, me hace culpable”, expresó Márquez.