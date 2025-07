“Aquí estoy firme”: Francia Márquez se desahogó luego de entrar sola a la instalación del Congreso. Este es el trino

La tensión se hizo evidente, este domingo, 20 de julio, cuando la vicepresidenta entró sola a la instalación de las nuevas sesiones del Congreso, no acompañó al mandatario en su habitual ingreso al Legislativo.

Francia Márquez no acompañó a Gustavo Petro en Santa Marta al desfile militar del 20 de julio. | Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

“Mi compromiso con Colombia es indeclinable. Hemos avanzado, pero todavía nos falta y no podemos desfallecer en esta recta final”, afirmó Márquez en el trino.

“La señora vicepresidenta, que sale en las conversaciones leyvinistas, entonces me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florián y a la señora Amaranta Hank, que además me hizo pasar una penota porque —ni más ni menos— en las elecciones, con Esperanza Gómez, dijeron que se podían quedar conmigo (risas)... Eso no es igualdad, hermano, y los funcionarios de Francia siguen en el Ministerio. Y siguen sin ejecutar y el problema está en el fondo”, afirmó finalmente en esa ocasión el jefe de Estado.