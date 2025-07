“El mensaje para la izquierda y para el Pacto Histórico es que no cometan el error de darle las banderas de su movimiento a un tipo que no es de izquierda, no es transparente, no es ético y no es capaz. Si tuviera por lo menos capacidades, hubiera dejado algo bueno en su paso por Medellín, pero solo dejó una estela de corrupción, una sociedad dividida y unas instituciones muy debilitadas. Si Quintero llega a ser el candidato del Pacto Histórico, me comprometo a hacer toda mi campaña desde la legalidad para seguir desnudando al tipo tan corrupto y mal administrador que es él”, consideró Carvalho.