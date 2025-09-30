Suscribirse

Política

David Luna denuncia que contratistas estarían siendo obligados a asistir a evento en Ibagué en el que estará Gustavo Petro

Según los testimonios de personas afectadas, no les estarían brindando ninguna ayuda y los amenazarían con no renovarles el contrato.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 5:19 p. m.
El senador David Luna y el presidente Gustavo Petro.
El exsenador David Luna hizo la denuncia sobre el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Guillermo Torres / Foto 2: Presidencia

El precandidato presidencial y exsenador David Luna hizo una denuncia delicada sobre lo que estaría ocurriendo de cara a las elecciones del 2026, que involucra al Gobierno nacional.

Según dijo, a algunos contratistas los estarían amenazando con que, si no asisten a un evento de la Presidencia el próximo viernes 3 de octubre en Ibagué, podrían no renovarles el contrato.

“Denuncia grave: contratistas de entidades públicas están siendo obligados a viajar hasta Ibagué este viernes, 3 de octubre, para asistir a un evento del presidente Petro y su ministro de Salud, bajo amenaza de no renovarles el contrato”, aseguró Luna.

Además, dijo que no les están dando viáticos, transporte ni alimentación y que muchos tienen que trasladarse desde Bogotá y otras ciudades con gastos que no pueden cubrir. “Madres cabeza de familia tendrán que dejar solos a sus hijos o viajar de madrugada para cumplir con esta orden arbitraria”, criticó el precandidato presidencial.

Contexto: Gustavo Petro arremete contra empresarios que firmaron carta en rechazo a sus declaraciones: “¿Nunca tuvieron patria?"

Luna reclamó porque este hecho sería lo contrario a una participación ciudadana, pues se trataría de una “coacción política y un abuso contra trabajadores vulnerables. Las autoridades de control deben intervenir de inmediato”, dijo.

El precandidato publicó los chats que tiene como sustento de los contratistas que le han hecho esta denuncia. Allí se menciona que el presidente Petro realizará un evento en Ibagué y que estarían movilizando funcionarios públicos, y en general a la sociedad civil, para mostrar como si hubiera un amplio respaldo a la reforma a la salud.

Instalación del Congreso 2024, nueva legislatura
Senador David Luna. | Foto: Guillermo Torres

“Sin embargo, para tal fin están obligando a todos los contratistas de diferentes entidades gubernamentales a asistir al evento. No solo funcionarios ubicados en el departamento del Tolima, o la ciudad de Ibagué, sino también a funcionarios contratistas ubicados en Bogotá y otras ciudades del país”, denunció esa persona con reserva de su identidad.

Además, reclama que no les han dado los pagos de los viáticos, ni les suministrarán transporte o alimentación. “Cada contratista que no asista al evento corre el riesgo que su contrato no sea renovado por no asistir”, relató.

Otro de los testimonios dice que las personas tienen miedo de perder sus empleos por no ir al evento, pues estarían siendo víctimas de la coacción de sus jefes.

David LunaElecciones 2026Gustavo Petro

