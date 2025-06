David Luna desmiente a la Unidad Nacional de Protección y deja en evidencia a Augusto Rodríguez

“Me da pena tener que desmentirlo, pero el doctor Luna sabe que nosotros lo estamos llamando desde hace mucho tiempo para implementarle las medidas y justamente se había logrado una llamada con él el día en que salió a decir que no se le habían implementado las medidas. Termina de expresar eso e inmediatamente va y firma y recibe las medidas. Es decir, él sabía que las medidas estaban listas, pero no sé por qué motivo, me parece muy extraño que él haya llegado a cometer una imprecisión. Él tiene medidas en el momento”, dijo Rodríguez.

Pero Luna insiste en que las cosas no son como dice el director de la UNP y aseguró que Rodríguez está cometiendo un error porque su seguridad no ha sido reforzada.

“Usted afirmó el viernes pasado que se habían aumentado mis medidas de protección. Eso no es cierto. Las únicas medidas vigentes son las contenidas en la resolución de desmonte emitida en marzo, que de hecho reduce mi esquema de seguridad. Una llamada no es una medida. Firmar lo ya ordenado en marzo no es un refuerzo. Desde que anuncié mi precandidatura presidencial, la UNP no ha adoptado ni una sola medida adicional, a pesar de los riesgos evidentes y del deber legal de brindar protección reforzada a quienes ejercemos oposición”, respondió el precandidato presidencial.