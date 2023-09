David Luna paró en seco al presidente Petro por la reforma a la salud: “Las enfermedades y los pacientes no tienen ideologías”

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, hablara de un “intento burdo” de silenciar la reforma a la salud y después de que calificara a los opositores de “neoliberales” , el senador de Cambio Radical, David Luna, paró en seco al primer mandatario y le aseguró que “las enfermedades y los pacientes no tienen ideologías”.

“Fue una ilusión y duró muy poco tiempo”: Katherine Miranda, afligida, admite que no volvería a votar por el presidente Petro

Contexto: “Fue una ilusión y duró muy poco tiempo”: Katherine Miranda, afligida, admite que no volvería a votar por el presidente Petro

En ese sentido, el senador de Cambio Radical fue tajante al puntualizar: que “para mejorar el sistema de salud necesitamos construir sobre lo construido, entienda que las enfermedades y el sufrimiento de los pacientes no tienen ideologías” , dijo Luna.

“Los pacientes no son de izquierda, ni de derecha, los pacientes son colombianos, y merecen soluciones y claramente en esta disputa entre las EPS y el ministro de Salud, los que estamos llevando del bulto somos los ciudadanos”, agregó el congresista.

De acuerdo con Luna, en el marco del proyecto de ley, “no se está discutiendo temas de fondo, acá lo que están es en una pugna política permanente que no está haciendo un grave daño”, y en consecuencia le hizo un llamado al presidente Petro: “Entienda que si no conversa con quienes pensamos distinto, no vamos a poder mejorar los sistemas que tiene la salud”.