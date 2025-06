David Luna ventila la supuesta historia detrás del ‘decretazo’ de Petro: “Una estrategia para perpetuarse en el poder”

Para él, para cuando eso ocurra, el país probablemente estaría en una crisis aún peor, “porque a Petro no le interesa solucionar ni los problemas de seguridad, ni los problemas fiscales, ni nada. ¿Por qué? Porque necesitan el caos como excusa para declarar un estado de excepción”.

Luna reconoció que desde el Ejecutivo se ha asegurado que Gustavo Petro no sería beneficiado “con la constituyente”, “pero lo que buscará con el estado de excepción, precisamente, será alargar los tiempos de su período. Además, que no se nos olvide que él mismo firmó en mármol que nunca convocaría a una asamblea nacional constituyente y hoy ya la da por hecho sin temor alguno. No nos podemos comer ese cuento”.