David Racero le propone al Gobierno que las micro y pequeñas empresas paguen menos impuesto de renta

La reforma tributaria sigue debatiéndose dentro y fuera del Congreso de la República. El Gobierno nacional, para no perder los apoyos, ha cedido en varios puntos cruciales, llevando el recaudo de 25 a 20 billones de pesos.

Ahora, el congresista David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, propone reducir la carga a las micro y pequeñas empresas.

Por medio de una carta, el representante les solicitó al presidente Gustavo Petro y a José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, aplicar una tarifa diferencial en el impuesto de renta para las empresas más pequeñas, pasando de 35 % a 30 %. Por otro lado, las medianas y grandes empresas continuarán en un 35 %.

Hasta el momento, la reforma tributaria plantea que una buena parte del recaudo podría llegar por medio del impuesto de renta al sector productivo. En concordancia con esto, en general y con pocas excepciones, las empresas deberán pagar una tarifa de renta del 35 %.

Para su propuesta, el presidente de la Cámara argumenta que el 28 % de las relaciones laborales en Colombia es generado por las 524.514 micros y pequeñas empresas.

“Junto con las medianas empresas, aportan el 35 % del PIB nacional. Así mismo, cada punto porcentual de la tarifa de impuesto de renta de las micro y pequeñas empresas representaría tan solo 160 mil millones de pesos (Acopi, 2022), de modo que reducir este 5 % de la tarifa no menoscabará el objetivo de recaudo de la reforma y sí estimulará el corazón del empleo y la productividad nacional”, dice la carta del representante.

Racero tomó como punto de partida que el Ministerio de Hacienda hizo aclaraciones alrededor de la Tasa Efectiva de Tributación (TET), el cual indicó que se encuentra alrededor del 25,5 %, “dado el acceso a beneficios tributarios que tienen principalmente las grandes empresas”.

Estos cálculos del Ministerio de Hacienda arrojaron que la TET es distinta según el tamaño de las empresas. “La TET de las pequeñas empresas es superior a la de las grandes en aproximadamente 7,5 % antes de reforma, y aun cuando la reforma busca establecer condiciones de igualdad y eficiencia, siguen tributando 2,3 % por encima de las grandes empresas”, agregó.

Además, el representante aseguró que no habría riesgo de fragmentación de las grandes empresas.

“Con la reforma tributaria próxima a aprobar, las grandes empresas tendrían una TET menor al 30 % y, con ello, no tendrían incentivos para fragmentarse en micro o pequeñas empresas. Los beneficios de fragmentarse serían negativos y, en cambio, los costos, muy altos”, argumentó.

Finalmente, Racero aseguró que está convencido de que “esta modificación suma a nuestro propósito de una reforma justa, progresiva y equitativa, que fortalecerá la economía nacional y promoverá la creación del empleo formal”.

El pasado martes, 25 de octubre, el presidente Gustavo Petro anunció que se cayó el impuesto a las megapensiones que estaba incluido en la reforma tributaria, noticia que dio en compañía de los ponentes del proyecto de ley.

De la misma manera, el Jefe de Estado dio a conocer otros cambios que tendrá la reforma tributaria, relacionados con el carbón, el petróleo y las regalías que se generarán por ese tipo de sectores.

“No vamos a presentar un impuesto a las pensiones; segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la Nación, el petróleo y el carbón”, sostuvo Petro.

Explicó que se mantiene la propuesta para que las regalías del sector minero no sean deducibles del impuesto de renta.

“Por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo son propiedad de la Nación, propiedad pública, propiedad del pueblo colombiano y, en esa medida, la Nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías. Por lo tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión, no son deducibles del impuesto de renta”, detalló el Jefe de Estado.