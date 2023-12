Debate de reforma laboral inicia con posibles vicios de trámite: denuncian que Comisión Séptima votó impedimentos de forma irregular

El debate de la reforma laboral del Gobierno nacional inició en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sin previo aviso. El proyecto no se incluyó en el orden del día, pero de todas formas la mesa directiva pidió votar impedimentos, que hace parte de la fase previa de la discusión.

“Presidenta, tenemos radicadas en Secretaría cartas de impedimentos que me permito leer a continuación, con el fin de que sean discutidos y votados en esta comisión”, dijo el secretario.

“En el orden del día de la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes del día de hoy, no se encuentra en ningún punto el proyecto. (...) Así las cosas, los impedimentos discutidos y votados en el punto segundo ‘Lo que propongan los honorables representantes’, son irregulares y representan un vicio del procedimiento, toda vez que este trámite versa sobre la iniciativa legislativa y su informe, en atención a lo que establece el párrafo 4 del articulo 160 de la Constitución Política. En ese sentido, considerando que no hay informe a considerar, no deberían discutirse y votarse los impedimentos”, expresó la congresista en la constancia leída ante los presentes.