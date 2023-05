“Debate entre el presidente y el fiscal es un elemento distractor”: Juan Daniel Oviedo pide “no bajar la guardia” con las reformas

Juan Daniel Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bogotá y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), opinó sobre la actualidad del Gobierno de Gustavo Petro. Frente al resultado de la última encuesta de Datexco para W Radio, que arroja un aumento en la impopularidad del presidente que ubica su desaprobación en 61 %, aseguró que el país se dio cuenta que el cambio no se puede ejecutar con “improvisación y polarización”.

“Desde el movimiento ‘Con Toda por Bogotá', nosotros somos conscientes de que los resultados electorales de 2022 son un llamado inequívoco al cambio. Es decir, hacer ajustes en nuestras instituciones sociales, económicas y políticas. Tal vez, de lo que se ha dado cuenta el país, a lo largo de estos nueve meses, es que ejecutar este cambio con improvisación y con polarización puede ser muy costoso para la sociedad y para la economía”, expresó el exdirector del Dane, en conversación con SEMANA.

Oviedo recalcó que también propone cambio en su campaña a la Alcaldía de Bogotá, pero con “preparación”.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Por consiguiente, nosotros nos ratificamos en que la oferta que le queremos ofrecer a Bogotá es una oferta de cambio, pero con preparación y, sobre todo, con escucha de las necesidades de la gente para que ese cambio también sea pertinente y reconocedor de lo que hemos avanzado en las últimas décadas”, manifestó.

Frente a la declaración del presidente Gustavo Petro en la que asegura que es el “jefe” del fiscal Francisco Barbosa, el candidato a la Alcaldía de Bogotá la calificó de “desafortunada”.

“Creo que fue una declaración desafortunada, tanto es así que él se retractó. Para nosotros, este debate entre el presidente y el fiscal es un elemento distractor de la esencia que nos debe convocar a la hora de pensar el futuro del cambio en nuestro país. No podemos bajar la guardia en tener un debate muy abierto, muy informado, sobre las reformas de salud, pensional y laboral, que siguen estando en curso y que verdaderamente son un elemento crítico para el futuro de Colombia. No solo como economía, sino también como sociedad. Desafortunadamente, nos quedamos en la pequeñez del conflicto entre el presidente y el fiscal”, dijo el candidato.

Se siguen debatiendo las reformas del Gobierno Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Por esta razón, el candidato a la Alcaldía de Bogotá saludó la declaración de la Corte Suprema de Justicia en contra de lo dicho por el presidente y encuentra favorable que el mandatario se haya retractado.

“Lo que no podemos permitir es que nos quedemos en esas pequeñas cosas, cuando en realidad las dificultades que pueden surgir lo hacen por no ponerle atención a las reformas de salud, pensional y laboral, que todavía están en juego y que pueden, por distracción, generar unos impactos muy nocivos para la economía colombiana”, agregó el candidato.

Según Oviedo, el impacto del mal momento del gobierno de Gustavo Petro en los precandidatos del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá aún no se puede medir.

“Yo no me aventuraría a dar un diagnóstico sobre eso. Desafortunadamente, estamos en una situación prematura del debate en Bogotá. La ciudad ejerce voto informado. Seguramente tenemos que ver las propuestas de Gustavo Bolívar, quien no ha participado hasta el momento en ninguno de los debates porque no sabemos si verdaderamente va a ser precandidato o candidato. Cuando tengamos esos argumentos, vamos a poder emitir un juicio al respecto”, dijo.

Juan Daniel Oviedonasegura que propone un cambio con preparación para Bogotá. - Foto: Foto: LeÓN DARÍO pelÁez - semana

Sin embargo, para Oviedo, el panorama habla por sí solo: “El escenario que estamos viviendo confirma nuestro propósito de ofrecer una propuesta alternativa para Bogotá, de hacer política de forma honesta, de forma pertinente, pero al mismo tiempo poder motivar un cambio basado en la preparación y en la escucha. No necesariamente en la improvisación y la soberbia que a veces vemos en el devenir político del país”.