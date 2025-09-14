Debate: Los precandidatos hablan de las pensiones en ‘Nación Sabrosa’: “Pasamos de una bomba a una bomba atómica”

En un debate organizado bajo el título de Nación Sabrosa, los precandidatos se pusieron cita este domingo para hablar de las pensiones.

El espacio es moderado por el concejal Daniel Briceño, Jerome Sanabria y el periodista Julio Cesar Iglesias.

El expresidente Álvaro Uribe fue el primero en hablar y dio un saludo inicial.

La primera precandidata en tomar la palabra fue María Fernanda Cabal. La senadora explicó por qué la reforma pensional no debería ser declarada exequible por la Corte Constitucional, dados los enormes vicios de trámite que tuvo el proceso.

María Fernanda Cabal | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

“Esta muerta”, dijo. La senadora aseguró que, además, hay graves problemas de fondo. Habló especialmente del problema que queda para los colombianos pues “el Estado no puede apropiarse del ahorro pensional”.

El mismo tema fue retomado por la senadora Paloma Valencia, quien es además una de las demandantes de la reforma pensional en la Corte Constitucional.

Paloma Valencia | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La parlamentaria también explicó el riesgo que tiene que el ahorro pensional sea tomado por el Estado, como es la propuesta del presidente Petro.

“Hoy el Estado debe destinar 40 billones de pesos, pero como los van a pagar con nuestros ahorros, ya no los van a meter al presupuesto y, entonces, se los van a gastar”.

| Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Presidencia)

Valencia mencionó una cifra de Anif y es que con ese sistema el país va a terminar debiendo el 200% del PIB. “Pasamos de una bomba pensional a una bomba atómica pensional”, aseguró.

También hizo una propuesta y es que el Estado podría apoyar el nacimiento de un niño con un aporte que vaya para él directamente al sistema pensional. También hizo algunas reflexiones. “A mí me gustan más las viviendas que las pensiones, porque una vivienda se hereda a los hijos. Y la pensión no”, explicó.

Juan Manuel Galán | Foto: FFREDDY ALEJANDRO CALDERÓN

Juan Manuel Galán aseguró que hay que hacer una reforma que permita a más personas estar pensionadas y cerrar los privilegios adquiridos que han permitido subsidios inequitativos al sistema.

“Conservar lo bueno (pilares y cobertura), corregir lo que es riesgoso y completar lo pendiente”, dijo el jefe del Nuevo Liberalismo.

“Hay que entender la demografía y la tasa de natalidad. Es una realidad que tenemos que enfrentar, el envejecimiento de la población y la carta que eso va a representar en el sistema pensional”, dijo.

Juan Daniel Oviedo, por su parte, dijo que la reforma pensional en Colombia es necesaria, pero “necesitamos saber claramente qué es lo que queremos solucionar”.

Aseguró que la discusión hay que darla, pero con criterios técnicos, teniendo en cuenta la edad de pensión y otros elementos clave para poder adelantar un debate riguroso.

Abelardo de la Espriella, Candidato a la presidencia de Colombia | Foto: Raúl Palacios

Abelardo de la Espriella envió un video al encuentro. Allí dijo que lo “único con lo que Petro cumplió fue con expropiarnos y lo hizo con el ahorro de las pensiones de los colombianos”.

Propuso que en el futuro se blinden las pensiones para que ningún gobierno populista pueda tomar esos dineros. La reforma pensional fue calificada por él como una “vergüenza” pues permitió expropiar esos dineros para dárselos a unas mafias. “Los cómplices de Petro no han sido solamente los políticos”, advirtió.

La senadora Paola Holguín aseguró que espera que se caiga la reforma pensional en la Corte. Aseguró que se mató al pollo sano para darle de comer al enfermo. Y detalló los problemas que tiene la decisión del presidente de retirar los ahorros de los colombianos de los fondos privados.