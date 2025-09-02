Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia por demora en la aprobación de su reforma pensional: “Tendrá un costo”

El Gobierno nacional no le pierde la pista a la discusión que se sigue presentando en la Corte Constitucional sobre la polémica reforma pensional del presidente Gustavo Petro.

El mandatario, a través de un trino, lanzó este martes, 2 de septiembre, una advertencia, frente a las repercusiones que traería para el país un eventual revés en el proyecto en el alto tribunal.

“Tendrá un costo indudable, por la demora de la aprobación de la ley por la Corte Constitucional, pero la asumo porque la justicia social y la paz son un bien supremo”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó en el trino: “Desde ya quedan abiertas las inscripciones para el bono pensional 2025”.

“En su municipio, busque a los mayores de 75 años sin pensión ni bono pensional, póngalos en contacto con el DPS regional. Buscamos llegar a 3 millones de ancianos y ancianas en toda Colombia”, insistió el presidente Gustavo Petro.

Ese fuerte mensaje del jefe de Estado se conoce luego de que la Corte Constitucional tomó la determinación de validar la prórroga que elevó la Cámara de Representantes, para que se amplíe el tiempo de la entrega de las pruebas que soporten si se cumplió con la subsanación de la reforma pensional, después de que le identificaron un vicio en su primer paso por el Congreso de la República.

En ese documento, el cual tiene la firma del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, se indica: “Acceder a la solicitud de prórroga presentada por el presidente de la Cámara de Representantes. En consecuencia, prorrogar el término establecido en el ordinal primero del auto de 25 de agosto de 2025 por tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente providencia”.

Recientemente, el magistrado Ibáñez Najar también recordó que para la decisión de fondo, se exige contar con todo el material de prueba requerido, por lo que era necesario acceder a la prórroga solicitada por la Cámara de Representantes y presentada el pasado 29 de agosto.

Finalmente, en varios escenarios, Petro ha acusado al presidente de la Corte Constitucional de estar supuestamente detrás de una estrategia para hundir la reforma pensional en ese alto tribunal.