Juliana Guerrero, la superpoderosa del Gobierno, habló de su relación con Petro: “Me pasa lo que ocurrió con Laura Sarabia y María Paula Correa”

Juliana Guerrero, la joven superpoderosa en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, rompió su silencio. Lo hizo en una entrevista que concedió a Blu Radio este martes, 2 de septiembre, donde habló sobre varios aspectos de su vida personal, familiar y profesional.

En medio de la entrevista, la joven de 23 años se refirió a su relación con Gustavo Petro, que ha sido tema de especulación en distintos escenarios políticos.

“Yo, con el señor presidente, tengo una relación estrictamente profesional”, aclaró.

La mujer, de 23 años, confesó que le causa curiosidad que le está ocurriendo lo mismo que a las jóvenes que han trabajado de cerca con el jefe de Estado.

“Me está pasando a mí, le pasó a la excanciller Laura Sarabia y a la exjefe de gabinete María Paula Correa. Esto va más allá de un tema de ideología o de postura política, sino del machismo que existe en el mundo de la política”, respondió.

Presidente Gustavo Petro y la excanciller Laura Sarabia. | Foto: Cortesía Cancillería

Esto, según Guerrero, “le pasa a las mujeres jóvenes que trabajan en las UTL de algunos congresistas del país: si se está laborando ahí es porque se tiene algún vínculo amoroso o sexual con el jefe y eso no funciona así. Estoy donde estoy ―estoy segura de que también Laura Sarabia y María Paula Correa― por mi trabajo, por mi convicción y por lo que he luchado para estar donde estoy”.

Guerrero es cercana a Petro. Él la mostró al país como una joven “rebelde” en el consejo de ministros televisado del pasado 4 de febrero y, posteriormente, la defendió porque está en la mira de la justicia que la investiga porque ha viajado, en reiteradas ocasiones, en aviones de la Policía que son pagados por el Ministerio del Interior.

“Adelanté labores exclusivas que me encomendó el ministro Armando Benedetti”, respondió la joven.

Petro también la defendió cuando sus opositores la criticaron porque siendo profesional con poca experiencia se convirtió en viceministra de juventud. “Les molesta que sea negra”, afirmó.

Gustavo Petro y Juliana Guerrero. | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Juliana Guerrero dice que su caso es similar al de Laura Sarabia y María Paula Correa, ya que a las tres las han criticado por su cercanía con el jefe de Estado.

En el caso de Correa, ella escribió un libro titulado La última línea, antimemorias de una jefe de gabinete, en el que cuenta su experiencia en la Casa de Nariño durante el gobierno del expresidente Iván Duque. En un capítulo, relató los ataques que sufrió cuando la tildaron como “la moza” del entonces mandatario.

María Paula Correa. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Yo, recordemos, interpuse una denuncia a la persona que inició esta tendencia en redes sociales. Es poder hablar de un tema que, obviamente, me afectó muchísimo a mí, al presidente, a María Juliana, su esposa. Quiero hablar de frente y decir que solo por el hecho de ser mujer, joven, y por el cargo, ¿tengo que ser la moza del presidente? ¿No creen que soy capaz y tengo las capacidades para hacerlo? Quiero decirles a las mujeres que pasan por una situación como esta, que hay que tener la piel fuerte, que no se dejen amedrentar, que si tienen un sueño, adelante, porque seguirá pasando”, le dijo María Paula Correa a SEMANA en febrero de 2024.