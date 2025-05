“Deben tener respeto”: Gustavo Petro envió mensaje a Donald Trump tras ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda de China

“Porque lo hicimos por ellos, entonces es el momento de que hablemos de tú a tú, sin ningún problema. Yo no tengo ningún resentimiento ni un resquemor con Estados Unidos, me he leído la historia popular y sé algo de esa historia libertaria y democrática y republicana de Estados Unidos, como para que en esos valores y solo en esos valores nos podamos entender”, avanzó Gustavo Petro.