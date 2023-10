“Deja la sensación de que aquí hay cálculos políticos”: representante Hernán Cadavid sobre decisiones judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe

H.C.: Confirma la inestabilidad que presenta el Gobierno. Confirma que el liderazgo de Gustavo Petro es tóxico, no es convocante, no es de seguimiento, es de ruptura. No es de un presidente que traza objetivos a cumplir, sino que simplemente va sobre el vaivén de lo de las emociones y de lo electoral, pero el más sacrificado es, por supuesto, los resultados en temas de país. Insistí mucho en esa información que dimos en los cambios del gobierno, que eso tenía unas consecuencias sobre sectores directos, sobre el sector salud, sobre el sector de la energía y los hidrocarburos, los inversionistas hoy tienen angustia, porque no hay con quién conversar en un sector como, por ejemplo, el de las energías. Hasta hace unos días no había viceministro de Energía, no hay garantía, no hay certeza, no hay diálogo. Al final del día si esto fuera solamente una disputa política, pues vaya y venga sin importancia, pero la afectación es a los sectores del país y eso sí es muy preocupante.