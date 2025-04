Delegados e integrantes del Polo Democrático denuncian inconsistencias en el congreso donde decidieron unirse al Pacto Histórico. Estas son las pruebas

Asimismo, también reclaman porque no se habrían configurado las mayorías necesarias para tomar esa decisión, pues se requiere de unas tres quintas partes del ejecutivo nacional, y, según ellos, eso no se habría logrado.“Mi deber es advertir que no se instaló con el quorum reglamentario. No es cierto que hayamos aprobado que varias personas estén de un solo equipo, eso no es cierto. Así van a tener los votos que quieran y eso ya se sabía”, reclamó Patricia Molina, copresidenta del Polo Democrático, en el Zoom.