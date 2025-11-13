Suscribirse

Política

Denuncian la celebración de millonarios contratos en el gobierno Petro justo antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías

La representante a la Cámara, Katherine Miranda, y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, le pusieron la lupa a la situación.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 1:41 p. m.
Ambos estuvieron en un rifirrafe sobre las declaraciones de renta de la representante a la Cámara.
| Foto: SEMANA

A pocas horas de que comenzara la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno Nacional quedó en el centro de la polémica por una presunta avalancha de contratos interadministrativos que superan los 2,1 billones de pesos.

La denuncia la hicieron la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quienes alertaron sobre una posible “contratitis” en la primera semana de noviembre.

Contexto: Procurador General de la Nación hizo llamado a dar riguroso cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías

Miranda señaló que entre el 7 y el 8 de noviembre se firmaron 1,5 billones de pesos en convenios, según registros de Colombia Compra Eficiente, la plataforma oficial de contratación pública.

“Más de $1,5 billones en contratos en 24 horas. Sin concursos, sin reglas, sin decencia, sin convocatorias públicas. Esto no es gestión, es convertir recursos públicos en maquinaria electoral a favor del Pacto Histórico”, escribió la congresista en su cuenta de X.

Contexto: Alerta por proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria. “Se ponen en riesgo las garantías procesales”. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica?

Por su lado, el concejal Briceño complementó la denuncia con una tabla que detalla las entidades que más recursos comprometieron antes de la restricción electoral.

Entre ellas destacan el Ministerio del Trabajo, con $770.095 millones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con $311.686 millones; el Ministerio del Interior, con $292.700 millones, y el Ministerio del Deporte, con $155.039 millones.

También aparecen cifras relevantes en Prosperidad Social, la Agencia de Renovación del Territorio y el SENA, con contratos por decenas de miles de millones.

Contexto: Año preelectoral, con festín de contratos y aumento de la contratación directa o ‘a dedo’. Lo que dicen las cifras
Circular Ley de Garantías que empieza a regir el 8 de noviembre de 2025
| Foto: Tomada de redes sociales

“Entre el 1 y el 7 de noviembre se firmaron convenios interadministrativos por 2,1 billones de pesos. Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?”, cuestionó Briceño.

Las denuncias llegan justo cuando la Ley de Garantías prohíbe nuevos convenios interadministrativos hasta después de las elecciones, con el fin de impedir que los recursos públicos se utilicen con fines electorales. Hasta ahora, nadie de las entidades mencionadas del Gobierno Nacional se han pronunciado sobre la ola de contratos.

LEER MENOS

