Denuncian que funcionario de MinHacienda estaría “en riesgo de salir” por estar en desacuerdo con aval fiscal a la reforma a la salud

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, denunció en sus redes sociales que un funcionario técnico del Ministerio de Hacienda estaría en riesgo de salir de su cargo por no estar de acuerdo con el aval fiscal a la reforma a la salud, que la cartera prometió hacer público en los próximos días.

El ministro no tardó en responderle al congresista: “¿De qué se trata, representante? Al parecer, ustedes tienen mejor información que yo”.

Ministro. Usted sabe perfectamente de qué hablo. Ojalá hayan cambiado de opinión y que en las próximas semanas no haya cambios en el equipo técnico del ministerio. Y pendientes del aval fiscal de la reforma a la salud. ¿Si ya está listo por qué no lo lleva a la Cámara?

“Ministro. Usted sabe perfectamente de qué hablo. Ojalá hayan cambiado de opinión y que en las próximas semanas no haya cambios en el equipo técnico del ministerio. Y pendientes del aval fiscal de la reforma a la salud. ¿Si ya está listo por qué no lo lleva a la Cámara?”, resaltó Forero en sus redes.

El ministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro insistió: “Usted y yo no hablamos el mismo lenguaje, por tanto no sé de qué habla. Si sabe algo que yo no sepa, ¿puede decirme qué es?”.