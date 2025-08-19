Suscribirse

Política

Departamentos del Caribe avanzan en trámite para convertirse en una nueva entidad territorial

Sus delegados habían celebrado una reunión con la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional, en la que participó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 6:21 p. m.
El gobernador del Atlántico hizo un importante anuncio de cara al desabastecimiento de gas en Colombia.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, es uno de los promotores de la creación de la RET Caribe. | Foto: Semana

La Comisión de Ordenamiento Territorial avaló la propuesta de los gobernadores del Caribe para que la región se constituya en un ente territorial con autonomía, funciones, competencias y recursos.

La actual Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe) está conformada por los siete departamentos de la zona norte y continental del país. Ahora, estos deberán surtir el proceso descrito en el artículo 307 de la Constitución Nacional para convertirse en entidad territorial (RET: Región Ente Territorial).

Uno de los líderes de ese proceso es el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien ejerce como presidente de la RAP Caribe. Verano consideró que este es un hecho histórico para esa región del país y que, además, contará con una fase de consulta ciudadana en la que participarán quienes residen en esos departamentos.

Contexto: Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, exige celeridad en obra de la Gran Vía: esto dijo el mandatario

El tránsito de los departamentos del Caribe para convertirse en una Región Ente Territorial finaliza cuando se les pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo, o no, con que estos departamentos se agrupen en una región autónoma como entidad territorial. Esa consulta se haría mediante un referendo que coincidiría con las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

“Lo que ha hecho la COT es uno de esos pasos que nos ha impuesto el centralismo y los hemos cumplido todos. En esta ocasión, encontramos un gobierno que respalda la descentralización y la autonomía de los territorios y seguimos avanzando para que podamos ejecutar proyectos de alto impacto que beneficien a más de un departamento”, consideró Verano.

Contexto: Andrés Forero advierte que fue denunciado por Guillermo Alfonso Jaramillo: “Quiere silenciarme”

Esta no es la primera ocasión en la que los administradores departamentales del Caribe se unen para intentar configurar una región autónoma. En marzo de 2010, durante las elecciones a Congreso, se llevó a cabo el denominado Voto Caribe para refrendar esa misma propuesta.

En este participaron 2,5 millones de personas que le dieron el ‘sí’ a la creación de la Región. No obstante, para entonces, esa iniciativa no prosperó porque el Gobierno nacional la consideró como un ejercicio pedagógico.

Contexto: SuperSalud hace enroque en designación de agentes interventores de tres importantes EPS del país

Otros de los antecedentes de este asunto está en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y en la Ley 1962 de regiones, que avanzó la dinámica de la autonomía territorial en Colombia, enfatizando el cumplimiento de unos requisitos para que las RAP se conviertan en RET.

Colombia cuenta con nueve regiones administrativas y de planificación configuradas por diferentes grupos de departamentos. De estas, hay cinco que tendrían la posibilidad de hacerle el trámite para convertirse en RET porque han operado bajo ese sistema durante más de cinco años.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eduardo Verano Eduardo Verano de la Rosacaribe

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 12 de agosto de 2025, en Bogotá

Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

Redacción Semana
El nuevo mapa político que reflejen estos comicios será el punto de partida para la carrera definitiva por la Casa de Nariño. Se trata de un primer round, en el que se sabrá cuál es la fuerza electoral con más votos en Colombia y, finalmente, quiénes aparecerán en el tarjetón el próximo 29 de mayo, cuando los colombianos votarán la primera vuelta presidencial.

Ponentes y coordinadores de Cambio Radical no asistirán a reunión de presupuesto, convocada por Gustavo Petro

Redacción Semana
Las imágenes buscan corroborar el encuentro que se dio en la Casa de Nariño, en el despacho del Dapre, donde Olmedo López habría recibido órdenes corruptas.

Polémica por millonaria orden de compra de termos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Las redes estallaron

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.