Desaparición en la frontera: el régimen de Nicolás Maduro detuvo a siete indígenas colombianos y no da información acerca de su paradero

Lo último que supo de Francened fue en esa llamada. Colgaron y la vida de Camila se convirtió en un laberinto sin respuestas en el que la única información que llega proviene de terceros. Ella y otros connacionales (Ferney Gaitán, Reinel Pérez, Óscar González, Ever Velásquez y María y Yurani Acosta) fueron retenidos en la madrugada del jueves 30 de enero, presuntamente mientras se desplazaban por el Alto Orinoco venezolano.

En Venezuela están encarcelados entre 1.000 y 1.200 colombianos. La Cancillería no tiene una cifra exacta porque algunos han sido objeto de procesos de expulsión o trasladados a otros sitios de detención. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

El uniformado, un soldado que exhibe fotografías con el dictador Nicolás Maduro y videos de operaciones militares en sus redes sociales, no dio más noticias de ellos, pero el anuncio que hizo en su cuenta de X llegó hasta las familias. Así fue como se enteraron de que sus seres queridos estaban desaparecidos en Venezuela, detenidos por las autoridades del régimen y acusados de un delito que ellos, afirman, no cometieron.

No existe una notificación judicial de la captura, tampoco el derecho a una llamada de ellos para que su voz al otro lado del teléfono sirva como una prueba de vida, y los relatos de la desaparición se construyen como una colcha de retazos en la que intentan develar, por lo menos, en qué municipio y en qué centro de reclusión están.

“Estamos desesperados. Les pedimos que, por favor, nos den información, que los traten con dignidad y respeten sus derechos. Ellos no son terroristas. Mi mamá es una persona que ha ayudado a muchos en el pueblo y no merece pasar por esto”, clamó Camila.

“Los secuestraron en Colombia”

A Astrid Arias le dejaron un mensaje desde un número desconocido, prometiéndole noticias de su hermano Ever Velásquez a cambio de dinero. Una llamada con él tenía el costo de 650.000 pesos y la familia accedió a pagar esa suma porque ni los abogados, ni las organizaciones defensoras de derechos humanos que contactaron habían podido dar con su paradero.

El interlocutor se presentó como un funcionario militar que entregaba información “por humanidad” y le pidió hacerle una transferencia a cambio de la conversación con Ever, una ‘vacuna’ por tener noticias de su hermano, porque estaba claro que no le darían ningún tipo de reporte oficial hasta que él fuera presentado formalmente ante los jueces.

Ese funcionario le sugirió no hacer ruido sobre la detención porque, si el tema se comentaba a la luz pública, podrían ser trasladados. El dinero fue transferido el 7 de febrero, pero la llamada no se concretó, tampoco hubo una prueba de vida de Ever y la comunicación con el supuesto oficial carcelario quedó cortada. Esa fue la última ocasión en la que tuvo indicios de él.