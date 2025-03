Desde las redes de Rodolfo Hernández atacan a Sergio Fajardo, dicen que no hubo alianza en 2022 porque el antioqueño quería mantener intereses de María Ángela Holguín

Desde que falleció Rodolfo Hernández, el 2 de septiembre de 2024, sus redes sociales no se detuvieron. Su hijo Rodolfo José Hernández, quien más acompañó al ingeniero santandereano en su carrera pública, las dirige a través de una fundación que lleva el nombre del excandidato presidencial.

Fue desde esas mismas redes sociales que respondieron, este martes 11 de marzo, al excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien le contó al país sobre por qué en 2022 decidió no aliarse con Hernández y, al contrario, votar nuevamente en blanco en la segunda vuelta presidencial. Este hecho, sin duda, puso en ventaja al hoy presidente Gustavo Petro.

“Rodolfo Hernández me dijo: ‘Véngase conmigo que usted maneja el país’. Yo le respondí que no, que si él quería que yo manejara el país pues que votara por mí”.

Recordó que él convocó a Rodolfo Hernández para que se reuniera con los integrantes de la coalición Centro Esperanza para tomar una decisión. “Ahí está la foto, porque yo no tengo por qué estar escondiéndome ni borrando fotos. Escuchamos, le dijimos que evaluara lo que nosotros pensábamos. Por supuesto que estábamos lejísimos de lo que él pensaba. Y yo les dije: ‘A mí me da muchísima pena, pero yo por este señor no voto. Y voté en blanco”, contó.